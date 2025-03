Circuito Afro Mãe Raimundinha da Cocada rechaça racismo estrutural em Belém, neste domingo (30)

Os atos de racismo continuam se sucedendo no mundo, e, por isso, é preciso serem intensificadas ações de prevenção a esse tipo de situação que penaliza as pessoas negras, sobretudo. Por essa razão, Belém vai sediar neste domingo (30) o II Circuito Afro Mãe Raimundinha da Cocada, reunindo diversas atrações culturais ao público e integrando expressões artísticas no combate à prática do racismo estrutural. O circuito leva o nome de Mãe Raimundinha da Cocada, por ter sido ela uma das mulheres pretas pioneiras da religião afro Tambor de Mina, do Maranhão, dentro da Cidade de Belém do Pará.

O respeito aos direitos dos cidadãos negros será abordado no Circuito Afro Mãe Raimundinha da Cocada, em Belém (Foto: Divulgação)

“Ela veio do Maranhão e estabeleceu seu terreiro no bairro da Cremação. Durante muitos anos, ela atuou nos cultos afro-brasileiros em Belém. Ela foi uma grande representante”, enfatiza Cláudia Peniche, que integra a coordenação do Circuito. Um grupo de artista se reuniu para promover o Circuito Afro Mãe Raimundinha da Cocada, “ para rechaçar a atitude racista contra a banda afro Samb´Axé sofreu no ano passado, no período do Carnaval, no bairro da Cremação”. Manifestações com gestos racistas se deram contra a banda, que teve, então, de parar de tocar. “A gente luta para que atos como esses não aconteçam em um estado em que 70% da população é preta”, destaca Cláudia.

“Esse evento ocorre pelo segundo ano consecutivo, e esperamos que ele passe a ser um circuito alternativo dentro da programação do Carnaval de Belém”, pontua Cláudia. O Circuito ocorrerá neste domingo na rua Fernando Guilhon com a passagem Teixeira, e servirá para mostrar a arte preta para a sociedade como um todo. Os artistas negros estão conscientes de que o Circuito vem para dizer que os cidadãos pretos não vão baixar a cabeça diante de situações como a denunciada.

Nas ruas

Com esse teor social e histórico, a partir das 16h deste domingo (30), os trios elétricos do Afoxé Ita Lemi Sinavuru (a partir da travessa Padre Eutíquio, 2.700) e do Bloco Afro Axé Dudu (a partir da sede do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, Cedenpa), tomarão as ruas, se encontrando às 18h na Passagem Teixeira (Cremação). No local, onde o público vai conferir os shows do Samb’Axé, Banda Afro Axé Dudu, Nega Isa, Bruno B.O., Marta Mariana, Marisa Black, João da Hora, Coletivo Tamborimbó da Acena e Bruno Correa, entre outras atrações.

Música e luta

Vitor Kalepensi é músico. Ele toca instrumentos harmônicos, como contrabaixo e viola caipira, além de percussão no âmbito dos cultos afro-brasileiros.Vitor participará do Circuito Afro Mãe Raimundinha da Cocada. “Tenho atuação há 15 anos como músico de ritmos afro-brasileiros em grupos como Afoxé Ita Lemi Sinavuru , Banda Afro Samb´Axé, Associação Cultural e Esportiva dos Negros na Amazônia (Acena) e com a cantora Marta Mariana. Atualmente, desenvolvo um trabalho de fortalecimento comunitário a partir do samba de viola, tocando nos terreiros em celebrações para Caboclos, Exus e Pambu Njilas, onde sou reconhecido como o primeiro violeiro da região Norte do Brasil”, relata.

Para Vitor, “a música é um dos instrumentos de luta política e defesa da identidade cultural do povo negro”. “Quando o fazer artístico se baseia nesses saberes e é protagonizada por esses sujeitos, a obra possui um caráter antirracista”, acrescenta. No festival, Vitor atuará prioritariamente a função de diretor de palco. “O Circuito nasce na luta diária que os povos de matriz africana sofrem pela garantia de seus direitos, entre eles o de acesso e reprodução cultural”, arremata o músico.