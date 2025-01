Andressa Urach faz procedimento na vagina e aumenta o ponto G: 'ampliar o prazer'

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, fez um procedimento na vagina para aumentar o ponto G e ter mais sensibilidade. O procedimento consite em injetar ácido hialurônico na parede frontal da vagina para corrigir assimetrias. Desta forma, a região fica mais volumosa.

“Além do preenchimento dos grandes lábios, também realizamos a aplicação na região do clitóris, com o objetivo de aumentar a sensibilidade local e, consequentemente, o prazer durante as relações sexuais”, explica a médica Anna Anastácio, que realizou o procedimento.

Andressa contou os motivos que a levaram a fazer o procedimento: “Fiz esse procedimento para aumentar a sensibilidade e o prazer sexual. Estou sempre buscando formas de me conhecer melhor e me sentir mais realizada, tanto na vida pessoal quanto no meu trabalho.”

Como é uma área que a influenciadora +18 utiliza no dia a dia do trabalho, ela precisou de uma pausa nas gravações dos conteúdos. “A recuperação é bem tranquila, mas é importante seguir as orientações médicas. A Dra. Anna me recomendou evitar relações íntimas por sete dias para garantir que a substância seja bem absorvida e não cause desconforto. Depois disso, minha rotina voltará ao normal", contou Urach.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)