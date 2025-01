Já fez 'sexo químico'? Conheça a prática tem crescido no Brasil e preocupado as autoridades

A expressão "sexo químico", também conhecida pelo termo "chemsex", é referente a uma nova forma de fazer sexo que tem ganhado adeptos no Brasil e trazendo preocupação para as autoridades. A prática consiste em combinar o uso de drogas sintéticas e sexo prolongado entre os participantes. Segundo informações divulgadas pelo UOL, cerca 2,5 kg de metanfetamina foram apreendidos pela polícia para a prática nos últimos seis meses.

A prática tem crescido entre héteros, homens que se relacionam sexualmente com outros homens e bissexuais, que são adeptos da "suruba". Além deles, clientes de garotos e garotas de programa estão adotando a prática.

As substâncias mais utilizadas para fazer "sexo químico", são:

Metanfetamina;

GHB;

Cetamina;

Poppers.

A utilização dessas substâncias estaria relacionada ao efeito de prolongar e intensificar a duração do ato sexual, mas o consumo delas tem riscos graves à saúde mental e física.

As drogas tem efeitos como aumento do prazer, relaxamento muscular e alterações de consciência por serem entorpecentes sintéticos, conforme a publicação do UOL. O psiquiatra, Pedro Choser, explica que o "sexo químico" pode estar relacionado a um desejo de pertencimento, além de ser uma forma de lidar com estados emocionais adversos e até então não compreendidos.

As drogas chegam ao Brasil mediante portos e aeroportos e são solicitadas pela internet, segundo o delegado especializado em inteligência policial e segurança pública, Alessandro Santos Pereira. Ele afirma, ainda, que as "biqueiras digitais", comercializam as drogas em sites da darknet, redes sociais e aplicativos de mensagem.

Gírias e apelidos para as drogas

Na tentativa de driblar a fiscalização, as drogas são vendidas com gírias e apelidos para disfarçar a prática e o consumo.

No caso da cocaína, ela é conhecida como "raio". O GHB vendido com o nome "gota", enquanto os cogumelos psicodélicos são chamados apenas de "cogumelo".

Outros apelidos para as drogas:

Diamente: representa o cristal da metanfetamina (crystal meth);

representa o cristal da metanfetamina (crystal meth); Raio: apelido da cocaína;

apelido da cocaína; Foguete: como é conhecida a metanfetamina injetável (slamming);

como é conhecida a metanfetamina injetável (slamming); Gota: como é chamado o ácido GHB (ácido gama-hidroxibutírico);

como é chamado o ácido GHB (ácido gama-hidroxibutírico); Floco de Neve: representa a cocaína ou a ketamina;

representa a cocaína ou a ketamina; Explosão: nome para poppers;

nome para poppers; Chave: ligado à ketamina por conta da tradução em inglês (key);

ligado à ketamina por conta da tradução em inglês (key); Cogumelo: são os alucinógenos (cogumelos psicodélicos);

são os alucinógenos (cogumelos psicodélicos); Coração: referente ao ecstasy (MDMA).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)