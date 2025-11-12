Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Jenny Miranda, de 36 anos e filha adotiva de Gretchen, anunciou em redes sociais a sua estreia em plataformas de conteúdo adulto, fato que surpreendeu os seguidores. No Instagram, a subcelebridade postou uma foto provocante como uma forma de marcar a "nova fase".

"Chegou o momento de conhecer o meu outro lado", escreveu Jenny em post, chamando atenção para sua transformação de vida. Em seus stories, ela ainda destacou que essa fase mostra um lado "pouco conhecido" dela. "Nem tudo o que eu mostro é pra todos. Mas quem entra, entende e não quer sair mais", disse, indicando que o conteúdo é exclusivo e voltado para um público específico.

Os comentários dos seguidores não demoraram muito para aparecer. Um internauta comentou fazendo brincadeira co a idade da influenciadora: "Essa aí para coroa está longe". Jenny é avó de duas crianças, filhas de Bia Miranda.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)