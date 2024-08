Jenny desabafa sobre relação de Bia Miranda com o ex-padrasto e revela que era dopada

A influenciadora Jenny Miranda participou do programa "Chupim" da Metropolitana FM na última quinta-feira (29), onde falou abertamente sobre a polêmica relação com sua filha, Bia Miranda, e comentou sobre o suposto envolvimento de Bia com seu ex-padrasto, Artur, a quem ela tratava como pai. Durante a entrevista, Jenny revelou que compartilhou em suas redes sociais um áudio de uma terceira pessoa que relatava esse suposto relacionamento.

Ao ser questionada por Leo Dias, o convidado especial do programa, sobre o motivo da filha a odiar tanto e se era verdade que havia flagrado Bia e o ex-padrasto na cama, Jenny afirmou: "Eu peguei os dois em casa e estava rolando. A Bia já estava andando com roupas mais curtas, os dois estavam saindo... Na época, eu estava grávida. Eles saíam direto e me deixavam em casa. Eu vomitava muito, passava mal, e a desculpa era que eu não podia ir para a rua. Um dia, questionei: 'Gente, o que está acontecendo? Vocês estão juntos?' Ele respondeu: 'Você é louca, vou te levar ao psiquiatra!'".

Jenny contou que, após ser acusada de "louca", chegou a ser dopada com medicamentos tarja preta prescritos por um psiquiatra, mesmo sem ter passado por qualquer exame, enquanto ainda estava grávida de seu filho caçula.

Anos depois, Jenny se separou do marido e pediu para que Bia fosse morar com ela, mas a influenciadora, então com 16 anos, se recusou e preferiu continuar morando com o ex-padrasto. Jenny relatou que foi alertada por Gretchen e amigos próximos sobre a possível relação da filha com Artur: "Eu postei o print da conversa com a Gretchen, e não foi só ela, mas vários amigos me disseram: 'Jennifer, os dois estão juntos.'"

Jenny revelou ainda que entrou em depressão devido à situação e questionou sua própria sanidade, acreditando que estava "ficando louca". Ela afirmou que recentemente um áudio de Bia relatando detalhes do suposto relacionamento veio à tona, reacendendo toda a polêmica. "Eu pensei: 'Não é possível, eu não estou ficando louca'. Agora saiu um áudio dela contando detalhes, que eles ficaram", concluiu.