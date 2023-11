Marido de Jenny Miranda se pronuncia sobre possível abuso sexual de Bia Miranda, saiba os detalhes

O marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo, tomou as dores de sua esposa que está confinada na A Fazenda 15, após a enteada Bia Miranda ter dado uma entrevista polêmica, questionando se os pais “abusadores” deveriam ser honrados, o que levou a outra polêmica, se ela teria ou não sido abusada sexualmente pela mãe.

Bia Miranda falou ontem, 1, sobre o relacionamento com a mãe, que não é harmonioso, e deu a entender que teria sido abusada. A falar percutiu na web e o padrasto, Fábio Gontijo fez uma live reunindo pessoas que conhecem mãe e filha, para se posicionarem, já que Jenny está confinda na A Fazenda 15.

Fábio declarou que estava desesperado e que faria a live para sanar as dúvidas dos seguidores. "Seguinte, eu tô tão desesperado quanto vocês aí! O que eu tô tentando fazer é chamar os familiares que conviveram com a Bia e com a Jenny para escutar os relatos. Eu conhecendo a Jenny, sei que ela seria incapaz de fazer isso", disse Fábio no momento da live com Deborah Albuquerque.

"Até sentei perto do celular aqui, tá tremendo e tudo. Já tem uma hora que equipe toda aqui desesperada sem saber o que fazer, mas isso aí infelizmente passou de todos os limites", continuou.

Deborah comentou que caso seja real: “isso gente, leva a prisão, leva a uma possível prisão se a Bia fizer a ocorrência, se ela tivesse como provar que realmente foi abusada. É um crime né gente!", comentou.