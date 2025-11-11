Atriz de 'As Branquelas' muda de ramo e se torna criadora de conteúdo adulto

Conhecida por interpretar a personagem “Brittany” no filme “As Branquelas” (2004), a estrela Maitland Ward decidiu inovar e migrar das produções fílmicas norte-americanas para a atuação em conteúdos adultos. A mudança reflete uma transformação significativa em sua trajetória artística e surgiu inicialmente de um desejo maior de ter mais autonomia e liberdade criativa nas cenas cinematográficas.

A atriz pornô optou por produzir conteúdos +18 em 2010, de forma planejada, por meio de plataformas digitais e mídias sociais com a finalidade de realizar a divulgação de seu trabalho na internet. Segundo Maitland, a escolha que fez foi em razão de que na época haviam muitos famosos e profissionais do entretenimento que também estavam buscando modelos de carreira mais independentes.

Com o passar dos anos, a estrela foi conseguindo fazer sucesso no mundo do entretenimento adulto, isso porque ela possuía uma experiência prévia na atuação e uma base fiel de admiradores com a sua carreira. Além disso, ela ainda apostou em formatos diferentes, que envolveram vídeos, fotografias e eventos presenciais.

Quem é Maitland Ward?

A atriz Maitland Ward iniciou sua carreira artística atuando em séries direcionadas ao público infantojuvenil e ganhou notoriedade com o seu papel em “O Mundo é dos Jovens”, que fez sucesso entre crianças e adolescentes em 1993. Conforme foi crescendo, ela começou a atuar no cinema e fez parte de alguns longas-metragens.

Porém, a estrela ficou famosa mesmo após interpretar uma personagem coadjuvante no filme “As Branquelas” no ano de 2004. A produção é uma das mais assistidas pelas pessoas que curtem cultura pop e a trama gira em torno da vida de dois agentes do FBI que se disfarçam para tentar resolver um caso de sequestro, se infiltrando assim, no meio de algumas socialites a fim de desvendar o mistério.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)