VÍDEO: Terry Crews visita o Brasil e agita fãs com música de 'As Branquelas'

O Mercado de São Paulo recebeu a visita do ator estadunidense Terry Crews na última terça-feira (20). Em mais uma passagem no Brasil, o artista surpreendeu o público dançando e cantando “A Thousand Miles”, música de Vanessa Carlton, que ficou conhecida no filme “As Branquelas”, onde Terry interpreta Latrel. Em sua segunda visita ao mercado, ele animou os fãs paulistas com seu carisma.

Em maio de 2024, Terry Crews visitou o mercado municipal na capital paulista e experimentou o tradicional sanduíche de mortadela. Desta vez, o ator foi gravado experimentando queijos, frutas e pastel.

Além disso, na última quinta-feira (15), Terry assistiu a uma partida de futebol válida pela Copa Libertadores entre Palmeiras e Bolívar, no Allianz Parque, junto com sua esposa, Rebecca Crews.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)