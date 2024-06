Julius e Rochelle de 'Todo Mundo Odeia o Chris' se reúnem para anunciar nova versão da série

Série americana que ganhou o coração dos brasileiros, "Todo Mundo Odeia o Chris" está prestes a retornar às telinhas em uma nova versão animada. Os atores que deram vida aos pais de Chris, Julius (Terry Crews) e Rochelle (Tichina Arnold), se reuniram nesta terça-feira (18) para compartilhar a novidade. Confira:

“Estávamos esperando ansiosamente para anunciar 'Todo Mundo Ainda Odeia o Chris', uma série animada”, diz legenda da publicação.

Os atores devem retornar a produção como dubladores de seus personagens. E Chris Rock, narrador do seriado, confirmou a Variery nesta terça-feira, que retornará com a mesma função.

A trama, ambientada no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1980, acompanha Chris, um adolescente que vive com os pais e irmãos e enfrenta os problemas do colégio onde estuda, onde ele é o único garoto negro. O seriado foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009 e foi exibido no Brasil pela Record TV.

A nova versão em animação de "Todo Mundo Odeia o Chris" estreia nos Estados Unidos, no canal Comedy Central, no segundo semestre deste ano. Depois, a temporada será disponibilizada no streaming Paramount+. Ainda não há previsão de exibição no Brasil.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)