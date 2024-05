Atriz de 'Todo Mundo Odeia o Chris' acompanha F1 de Mônaco

Na tarde de sexta-feira (24), a atriz americana Tichina Arnold, que interpretou a personagem Rochelle, a mãe do protagonista Chris Rock do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, esteve no treino de classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1.

Por meio das redes sociais, a atriz de 54 anos postou um vídeo em que aparecia animada acompanhando os carros na pista. Na legenda da postagem ela escreveu que era "hora do Grand Prix de Mônaco! Estou tão animada! Amo isso".



Os fãs brasileiros ficaram eufóricos e fizeram diversos comentários no post da atriz com referências à personagem que ela interpretou no seriado americano.

Devido ao sucesso estrondoso da série no Brasil, muitos admiradores têm um carinho especial pelo elenco e frequentemente prestam homenagens aos atores nas redes sociais.

VEJA MAIS

A atriz também anunciou que virá ao Brasil. No dia 14 de julho, Tichina estará em Fortaleza para o Sana, uma feira geek que acontece na capital cearense e é considerada a maior do Nordeste do País.



Charles Leclerc da Ferrari fez o melhor tempo no segundo treino livre para o GP de Mônaco estabelecendo a marca de 1min11s278, seguido de Lewis Hamilton, da Mercedes, e do espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. O Grande Prêmio de Fórmula 1 irá acontecer neste domingo, às 10h, e será transmitido pela Band.