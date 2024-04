Igor Flow revela valor do cachê de Vincent Martella, o Greg, para entrevistas; veja

O ator Vincent Martella, conhecido como Greg do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", recebeu vários convites de programas de TV durante sua estadia em São Paulo na última semana. Ele aceitou conversar com Danilo Gentili, mas, parece que as entrevistas e participações com o ator estadunidense custaram caro.

Além da participação no "The Noite", ele gravou um esquete de humor para o canal pago "Comedy Central". Grandes podcasts também disputaram sua presença. Na última quarta-feira (17/04), ele participou do "Inteligência Ltda." de Rogério Vilela, e a entrevista rendeu 1,1 milhão de visualizações ao vivo.

No dia seguinte, Igor Coelho, conhecido como Igor Flow, do podcast "Flow", respondeu a um espectador que perguntou o motivo de não chamar o "Greg" para participar do podcast. “Dificilmente vai rolar. O cara começou a fazer um leilão cobrando alto para ir aos bagulhos, tá ligado?”, disse Igor. “Eu não pago ninguém para vir aqui, então não vai rolar”, explicou.

Em seguida, o apresentador consultou a produção sobre o último preço cobrado por Vincent Martella e “U$$ 5.000”, foi a resposta. “Eu nem acho que isso seja coisa dele. Não deve ser coisa dele, mas foi isso que rolou.” Conforme a cotação desta segunda-feira (22/04), o cachê pedido em dólares equivale a quase R$ 26 mil.

Embora programas jornalísticos de TV e do YouTube raramente paguem por entrevistas, há exceções. Um convidado em destaque pode gerar audiência que justifique quebrar a regra e fazer o investimento.