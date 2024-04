Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' ultrapassa número de seguidores do protagonista da série

Depois de postar uma foto usando uma camisa com a frase "Eu sou famoso no Brasil" estampada, no último dia 31, Vincent Martella, o Greg do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, ultrapassou o número de seguidores de Tyler James Williams, o próprio Chris, protagonista da série de 2005.

Até aparecer com a camisa falando sobre o Brasil, o ator tinha apenas 200 mil seguidores. Em menos de quatro dias, Vincent ultrapassou os 2,3 milhões de seguidores de Tyler. Ele bateu um milhão no dia 3, dois milhões na tarde desta quarta-feira (4) e 2,3 milhões na sequência, um crescimento de mais 860%, segundo a ferramenta de análise de dados do grupo Meta, o Crowdtangle.