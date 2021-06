Morre ator da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ vítima de câncer

Morreu, na última sexta-feira (4), em Los Angeles, o ator Clarence Williams III, vítima de um câncer de cólon. Ele ficou conhecido por seu papel como Senhor Tate, em "Todo Mundo Odeia o Chris". A informação foi confirmada por seu representante Allan Mindel ao The Hollywood Reporter.

Williams foi o Senhor Tate em "Todo Mundo Odeia o Chris", o misterioso vizinho que aluga o apartamento vago acima de onde mora a família de Chris no episódio "Todo Mundo Odeia Basquete". Ele também marcou presença em obras como "Star Trek", "O Mordomo da Casa Branca", "The Mod Squad" e interpretou o pai do cantor Prince na cinebiografia "Purple Rain".

O ator foi casado com a atriz Gloria Foster (A personagem Oráculo, dos filmes Matrix) de 1967 a 1984 e deixa uma irmã, uma filha, uma sobrinha e dois netos.