Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' revela situação estranha com produtor: 'Nunca mais vai trabalhar'

O seriado “Todo Mundo Odeia o Chris” se tornou febre no Brasil após a TV Record adquirir os direitos de transmissão do programa em 2006. A série conta a história de Chris Rock, interpretado por Tyler James Williams (30), que passou a ser associado ao personagem que lhe deu grande fama no início da carreira.

Apesar do ótimo desempenho, a experiência com a “fama” foi traumática para o jovem ator, que chegou a afirmar ter ficado preso em um “purgatório juvenil” de jovens atores que chegam ao auge cedo demais. Uma situação com um produtor de televisão chegou a marcar a trajetória do artista.

“Nunca vou ver você como outra coisa e provavelmente nunca mais vai trabalhar”, teria dito o homem ao jovem ator, que ficou marcado pela frase. Apesar disso, com o fim da série, em 2009, Tyler decidiu seguir outro caminho na carreira, recusou todos os trabalhos que lhe ofereceram e contratou um treinador de atuação.

Ele afirma que aprendeu a fazer um show em cerca de dois ou três meses e que essa foi “a informação mais útil” que já obteve. Com o passar dos anos, Tyler teve diversas participações em grandes produções, como “The Walking Dead” e “Criminal Minds”. Agora, faz parte do elenco da série "Abbott Elementary”, onde conquistou o Globo de Ouro como Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama.

O seriado, que já ganhou um Emmy, um Globo de Ouro e um prêmio da Critics Choice Television Awards, está disponível na plataforma de streaming Star+. Na produção, Tyler interpreta Greg, um professor substituto que enxerga melhor as convicções ao começar a trabalhar na Abbott Elementary School.

Confira a sinopse da série Abbott Elementary

Em Abbott Elementary, um grupo de professores dedicados e apaixonados - e um diretor ligeiramente surdo - são reunidos em uma escola pública da Filadélfia onde, apesar de se verem contra as probabilidades, estão determinados a ajudar seus alunos a obter sucesso na vida. Embora essas incríveis pessoas estejam em menor número e sem recursos, elas amam o que fazem, lutando contra um sistema que muitas das vezes atrapalha mais que ajuda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)