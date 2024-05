Ator de 'Todo Mundo Odeia Chris' e 'As Branquelas' come sanduiche de mortadela no Mercado de SP

O ator Terry Crews, de 55 anos, fez uma visita surpresa no Mercado Municipal de São Paulo, conhecido ponto turístico da capital paulista. No local, Terry que é amado pelos brasileiros pelos trabalhos no filme "As Branquelas" e na série "Todo Mundo Odeia o Chris" comeu um tradicional sanduiche de mortadela.

O ator esteve na última sexta-feira (3) no espaço. O perfil oficial do Mercadão divulgou no Instagram. O ator norte-americano experimentou o conhecido sanduíche de mortadela. "Comendo o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão! Nosso eterno Latrell e Julius! Obrigado por vir, Terry. E quando você virá aqui, Vincent Martella?", publicou a página, que citou o ator que deu vida a Greg da série "Todo Mundo Odeia o Chris".

Vários fãs estiveram no local para tirar fotos com o ator, que estava sorridente pelo local. O diretor presidente do Mercado SP, Aldo Bonametti, recebeu o ator no Mercadão Municipal de São Paulo definiu o dia como "inenarrável".