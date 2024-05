‘Rochelle’ no Brasil? Atriz Tichina Arnold de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ é confirmada em evento

A atriz Tichina Arnold, que ficou conhecida nas telas por viver Rochelle Rock em “Todo Mundo Odeia o Chris”, está confirmada, pela primeira vez, para participar de um evento que ocorre no Brasil em julho. Ela será uma das atrações do evento geek SANA 2024, que ocorrerá nos dias 12 e 14, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Segundo informações do evento, o painel da atriz acontecerá no último dia de festival. “Tichina será a primeira mulher negra, afro-americana, no evento e participará de palestra própria, além de sessão de autógrafos e foto”, adiantou o diretor do SANA, Daniel Braga.