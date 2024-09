Série animada ‘Todo Mundo Ainda Odeia o Chris’ ganha trailer; confira

A série animada “Todo Mundo Ainda Odeia o Chris” ganhou trailer oficial nessa segunda-feira, 23. A obra é derivada do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, criado por Chris Rock e estrelado por Tyler James Williams, Tichina Arnold, Terry Crews, Imani Hakim e Tequan Richmond. Assista abaixo.

A narração conta, novamente, com Chris Rock. Com tom de nostalgia, Terry Crews e Tichina Arnold reprisam os papéis de Julius e Rochelle, pais do protagonista. A voz de Chris é de Tim Johnson Jr., enquanto Ozioma Akgha vive Tonya e Terrence Litte Gardenhigh, Drew. O melhor amigo de Chris, Greg, tem a voz de Gunnar Sizembore.

"Todo Mundo Ainda Odeia o Chris" estreia nos Estados Unidos no dia 25 de novembro (Reprodução)

A série possui uma longa lista de convidados esperados. Veja abaixo.

Ayo Edebiri

Sally Jessy Raphael

Busta Rhymes

Tisha Campbell

Sam Richardson

Ricky Bell

Michael L. Bivins

Ronald Boyd DeVoe Jr.

Jaylen Barron

Todd Bridges

Nicole Byer

Monét X Change

Eugene Cordero

Andy Daly

Loretta Devine

Earthquake

Ron Funches

Jaida Essence Hall

Jackée Harry

Phil Hendrie

Dave Herman

Thirstin’ Howl III

Rob Huebel

Gabriel “Fluffy” Iglesias

Phil Lamarr

Rack-Lo

Jessica Lowe

Vincent Martella

Laraine Newman

Gabrielle Nevaeh

Kevin Michael Richardson

Natasha Rothwell

Latrice Royale

Lindsey Stoddart

Cree Summer

Vanessa Vanjie

Jenny Yang

Assim como na obra original, a animação relata as vivências cômicas e trágicas de Chris no Brooklyn, durante os anos 1980. A produção é da Eye Animation Productions com Chris Rock Enterprises e 3 Arts Entertanment. “Todo Mundo Ainda Odeia o Chris” estreia dia 25 de novembro nos Estados Unidos e não possui data de lançamento no Brasil.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)