Filha de Bolsonaro comemora 15 anos com festa temática 'As Branquelas' e grupo de oração

A comemoração de 15 anos da filha mais nova de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro, chamou a atenção no último sábado (18/10) em Brasília. A festa, realizada na residência do ex-presidente, teve como tema o filme “As Branquelas” e contou com a presença do grupo de oração liderado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Desde o início de agosto, Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua casa no Jardim Botânico, em Brasília. Para a realização do evento, a defesa do ex-presidente obteve autorização judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Os convidados puderam permanecer na residência entre 9h e 18h, sob vigilância.

VEJA MAIS

A movimentação na entrada do condomínio aumentou por volta das 13h, mas os convidados preferiram não falar com a imprensa. O evento foi descrito pela defesa como um almoço comemorativo.

O bolo da festa, dourado e decorado com o rosto de Laura inserido em cena do filme “As Branquelas”, destacou o tema da comemoração. Entre os presentes estavam a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), madrinha de Laura, e Rosimary Cardoso Cordeiro,

O maquiador Agustin Fernandez, amigo próximo de Michelle Bolsonaro, também esteve entre os convidados e usou as redes sociais para fazer publicações irônicas sobre as acusações contra Jair Bolsonaro. Em um vídeo compartilhado, pessoas aparecem vestindo roupas inspiradas em “As Branquelas”. O maquiador zombou dos críticos do ex-presidente, classificando como “intervenção psiquiátrica” as acusações de golpe.

Outros posts mostraram um homem dançando com a legenda “extrema direita radical” e a localização “hospício lotado”, além de uma imagem de um balão com a frase “Meu Deus, Bolsonaro fugiu de balão”.

Além dos convidados, integrantes do grupo de oração de Michelle Bolsonaro participaram da celebração. O grupo frequenta semanalmente a residência do ex-presidente e inclui parlamentares, além da sócia do movimento “Legendários de Brasília”, que atua em prol do resgate de casamentos. Damares Alves também integra esse movimento.

Michelle Bolsonaro lamenta não celebrar com o ex-presidente

Em uma publicação no Instagram, Michelle Bolsonaro lamentou não poder comemorar o aniversário da filha ao lado do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. “Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, escreveu.

A ex-primeira-dama também revelou a dor de ver a filha exposta publicamente e desejou que Laura encontre conforto na fé. “Que dor no meu coração ver você ser tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver… Hoje, oro para que você, filha, tenha entendimento de que a nossa verdadeira alegria vem do nosso amado Senhor!”

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após decisão do STF. Na última segunda-feira (13), o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa para revogar a prisão domiciliar, mantendo as medidas cautelares contra o ex-presidente.