Mulher de 54 anos morre após sofrer AVC durante aula em academia
O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (24/11) e resultou em seu falecimento
Uma mulher de 54 anos passou mal enquanto participava de uma aula de spinning em uma academia localizada no centro de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 27 km da capital. O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (24/11) e resultou em seu falecimento.
Durante a atividade, Áurea Maria Lima apresentou um mal súbito e recebeu ajuda imediatamente de pessoas que estavam no local, incluindo profissionais de saúde, mas não reagia aos estímulos.
Uma ambulância foi acionada e chegou rapidamente. Ela chegou a ser levada ao hospital mais próximo enquanto era submetida a manobras de reanimação, porém não resistiu.
Frequentadora assídua da academia, Áurea praticava musculação e aulas de spinning — modalidade que simula o ciclismo e é considerada um exercício aeróbico de alta intensidade, realizado em grupo com bicicletas ergométricas estacionárias.
De acordo com o laudo pericial, a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnóideo. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Parque da Saudade, em Caucaia. Áurea deixa marido e dois filhos.
