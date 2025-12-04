Capa Jornal Amazônia
Mulher de 54 anos morre após sofrer AVC durante aula em academia

O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (24/11) e resultou em seu falecimento

O Liberal

Uma mulher de 54 anos passou mal enquanto participava de uma aula de spinning em uma academia localizada no centro de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 27 km da capital. O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira (24/11) e resultou em seu falecimento.

Durante a atividade, Áurea Maria Lima apresentou um mal súbito e recebeu ajuda imediatamente de pessoas que estavam no local, incluindo profissionais de saúde, mas não reagia aos estímulos.

Uma ambulância foi acionada e chegou rapidamente. Ela chegou a ser levada ao hospital mais próximo enquanto era submetida a manobras de reanimação, porém não resistiu.

Frequentadora assídua da academia, Áurea praticava musculação e aulas de spinning — modalidade que simula o ciclismo e é considerada um exercício aeróbico de alta intensidade, realizado em grupo com bicicletas ergométricas estacionárias.

De acordo com o laudo pericial, a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnóideo. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Parque da Saudade, em Caucaia. Áurea deixa marido e dois filhos.

Brasil
