Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia; impacto no tórax foi fatal

Presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu na última segunda-feira (1º), após um acidente fatal enquanto treinava em uma academia em Olinda (PE).

Enquanto Ronald Montenegro fazia um exercício de supino, a barra escorregou de suas mãos e o atingiu no peito. Após o acidente, ele ainda conseguiu se levantar com as mãos no peito, mas passou mal e caiu no chão.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na academia e foi levado posteriormente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Tradição dos Bonecos Gigantes

Ronald Montenegro era uma figura conhecida no Carnaval de Pernambuco, principalmente por ser presidente da entidade dedicada a manter viva a tradição dos bonecos gigantes, um dos símbolos culturais do Carnaval pernambucano.

Uma nota foi publicada pelo centro Cultural sobre a morte repentina de ronald:

“Perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho.”

A tragédia na academia foi registrada como morte acidental na Delegacia de Polícia de Rio Doce, em Olinda.

