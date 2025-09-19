VÍDEO: Homem morre em acidente horas após conceder entrevista e receber apelo para não viajar
O repórter chega a insistir para que ele não pegasse a estrada de volta devido ao estado de embriaguez, mas homem ignorou
Um jovem identificado como Flávio José da Silva, conhecido como “Batoré”, morreu em um acidente de motocicleta na PE-110, entre São Joaquim do Monte e Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, na madrugada de domingo (14). Horas antes ele havia dado entrevista para uma página de rede social
Flávio estava participando das festividades de 97 anos de emancipação política da cidade de São Joaquim do Monte e, em determinado momento, concedeu entrevista para uma página de Instagram, onde aparecia com um copo de cerveja na mão e sinais de embriaguez.
O repórter chega a insistir para que ele não pegasse a estrada de volta para Caruaru naquele estado, dizendo: “Faça isso não, meu filho. Você vai voltar nesse estado? Faça isso não. Se você me considerar, você vai dormir aí na casa da sua família hoje". Assista ao momento abaixo:
Apesar do alerta do repórter, Flávio decidiu seguir viagem e acabou sofrendo o acidente fatal, repercutindo nas redes sociais e gerando grande comoção
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
