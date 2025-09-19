Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Homem morre em acidente horas após conceder entrevista e receber apelo para não viajar

O repórter chega a insistir para que ele não pegasse a estrada de volta devido ao estado de embriaguez, mas homem ignorou

Gabrielle Borges
fonte

Apesar do alerta do repórter, Flávio decidiu seguir viagem e acabou sofrendo o acidente fatal, repercutindo nas redes sociais e gerando grande comoção (Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem identificado como Flávio José da Silva, conhecido como “Batoré”, morreu em um acidente de motocicleta na PE-110, entre São Joaquim do Monte e Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, na madrugada de domingo (14). Horas antes ele havia dado entrevista para uma página de rede social

VEJA MAIS

image Idosa morre após ser atropelada por moto em Portel
Polícia investiga acidente e busca motociclista que fugiu sem prestar socorro

image Brent Hinds, ex-guitarrista do Mastodon, morre aos 51 anos em acidente de moto
Sua morte gerou grande comoção no meio musical.

image Modelo do OnlyFans sofre acidente bizarro de moto causado por pombo e perda a memória
Mercedes Valentine segue enfrentando os desafios diários da perda de memória

Flávio estava participando das festividades de 97 anos de emancipação política da cidade de São Joaquim do Monte e, em determinado momento, concedeu entrevista para uma página de Instagram, onde aparecia com um copo de cerveja na mão e sinais de embriaguez.

O repórter chega a insistir para que ele não pegasse a estrada de volta para Caruaru naquele estado, dizendo: “Faça isso não, meu filho. Você vai voltar nesse estado? Faça isso não. Se você me considerar, você vai dormir aí na casa da sua família hoje"Assista ao momento abaixo:

Veja a entrevista



Apesar do alerta do repórter, Flávio decidiu seguir viagem e acabou sofrendo o acidente fatal, repercutindo nas redes sociais e gerando grande comoção

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Viralizou

acidente em estrada

acidente fatal de moto

Acidente de moto
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher foge depois de 22 anos em cárcere privado e 3 filhos com padrasto

Abusos começaram quando vítima tinha 7 anos. Ela conseguiu fugir após dizer ao homem que precisava levar filhos a um posto de saúde

19.09.25 9h03

BRASIL

Flordelis sofre AVC dentro da prisão e defesa pede transferência para hospital privado

Ex-deputada teria desmaiado e sido levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) dentro do Complexo Penitenciário de Bangu

19.09.25 9h48

BRIGA

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

Briga teria começado no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

18.09.25 11h33

TRAGÉDIA

VÍDEO: Homem morre em acidente horas após conceder entrevista e receber apelo para não viajar

O repórter chega a insistir para que ele não pegasse a estrada de volta devido ao estado de embriaguez, mas homem ignorou

19.09.25 11h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda