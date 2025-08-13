Capa Jornal Amazônia
Modelo do OnlyFans sofre acidente bizarro de moto causado por pombo e perda a memória

Mercedes Valentine segue enfrentando os desafios diários da perda de memória

O Liberal

A britânica Mercedes Valentine, conhecida por seu conteúdo no site OnlyFans, compartilhou recentemente nas redes sociais um episódio traumático que marcou sua vida: um acidente de moto causado por um pombo, que resultou em perda parcial de memória.

Aos 25 anos, Mercedes colidiu sua moto contra um carro estacionado depois que um pombo atingiu sua cabeça, quebrando a viseira do capacete e agravando a batida. O impacto foi tão violento que a modelo foi lançada a cerca de 80 metros de distância, sofrendo lesão cerebral.

Por sorte, seu pai, Chris Valentine, médico traumatologista, seguia logo atrás e prestou socorro imediato, retirando o capacete que estava sufocando a filha. Mercedes relatou que estava sangrando e com dificuldade para respirar ao ser atendida.

Um ano após o acidente, a modelo ainda enfrenta dificuldades para realizar tarefas simples e lembrar de eventos recentes, consequência de um comprometimento da memória de curto prazo.

Em sua rede social, Mercedes refletiu sobre a experiência e ressaltou a raridade do ocorrido:
“Se o pombo tivesse voado um milésimo de segundo antes ou depois, nada disso teria acontecido. Percebi, porém, que foi a minha estupidez que me trouxe até aqui e espero que as pessoas aprendam com minha provação a ter cuidado ao pilotar motos. Há uma chance muito pequena entre sobreviver e não saber o quanto sua vida mudará, ou que ela lhe seja tirada completamente”, escreveu.

Mercedes Valentine segue enfrentando os desafios diários da perda de memória, alertando para os riscos de pilotar motos sem atenção total.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
