Mulher morre após passar mal enquanto praticava exercícios na academia

A aluna do espaço chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e faleceu no local

Victoria Rodrigues
fonte

Nos últimos meses, já foram registrados diversos casos de mortes em academias pelo Brasil. (Foto: Reprodução)

Uma mulher morreu na tarde da última quarta-feira (17) após passar mal enquanto estava realizando uma série de exercícios em uma academia que fica localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, no Ceará. A aluna do espaço chegou a receber atendimento médico, mas não conseguiu resistir e faleceu ainda no local.

Em nota, a Smartfit, academia onde a mulher praticava treino regularmente, informou que o Samu foi acionado para socorrer a aluna. "Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", disse a academia.

Casos de morte em academias no Brasil

Apesar de ter chamado a atenção pela gravidade da situação, esta não é a primeira vez que foi registrada uma morte enquanto uma pessoa realizava exercícios em academia. No dia 24 de novembro, por exemplo, uma mulher sofreu um AVC em uma aula de spinning de uma academia que também fica localizada em Fortaleza.

Outro caso registrado recentemente foi o de Ronald Montenegro, que morreu no dia 1º de novembro após sofrer um acidente fatal enquanto treinava em uma academia em Olinda (PE). Enquanto fazia um exercício de supino, a barra escorregou de suas mãos e atingiu o seu peito, fazendo com que ele passasse mal e caísse no chão imediatamente.

A vítima era uma figura muito conhecida no carnaval de Pernambuco, ele foi presidente da entidade dedicada a manter viva a tradição dos bonecos gigantes. “Perdemos não apenas um líder, mas um amigo e um defensor apaixonado pela Cultura Popular. Sua dedicação, visão e amor pelo carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho", revelou a entidade na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

