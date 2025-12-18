Homem é filmado enquanto abandonava bebê em carrinho no meio da rua

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança abandonando um bebê, de apenas seis meses, no bairro Milanez, em Contagem, que fica localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi acionada na terça-feira (16), por volta das 21h50, e o pai da criança é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Nas imagens capturadas pela câmera de segurança, é possível ver um homem que está caminhando e empurrando um carrinho de bebê pela rua. Em um exato momento do vídeo, o criminoso para no meio-fio, abandona o carrinho com a criança e continua andando normalmente como se nada tivesse acontecido.

Pouco tempo depois, um motorista que passava pelo local olhou a criança sozinha e começou a achar a situação estranha, por isso decidiu se aproximar do carrinho. De acordo com informações da polícia, quando o homem chegou mais perto do bebê, ele notou que havia junto dela um pino de cocaína e resolveu acionar os policiais.

Abandono de incapaz

Após o episódio de abandono, o bebê foi acolhido por alguns moradores da região e depois foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, onde passou por vários exames. Houveram testemunhas que relataram que um homem foi visto durante o dia com um carrinho de bebê no bairro, mas até o momento ele não foi localizado.

A mãe da criança, de 23 anos, foi encontrada e, segundo ela, havia deixado a criança com o pai, que seria usuário de drogas, mas após chegar do trabalho, ela descobriu que a criança havia sumido. Após o relato, o bebê que está em bom estado de saúde, foi liberado do hospital e entregue a um parente indicado pela própria mãe.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)