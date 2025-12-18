Capa Jornal Amazônia
Homem é filmado enquanto abandonava bebê em carrinho no meio da rua

Ao lado da criança, também foi encontrado um pino de cocaína

Victoria Rodrigues
fonte

O criminoso ainda não foi localizado pela polícia. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança abandonando um bebê, de apenas seis meses, no bairro Milanez, em Contagem, que fica localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi acionada na terça-feira (16), por volta das 21h50, e o pai da criança é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Nas imagens capturadas pela câmera de segurança, é possível ver um homem que está caminhando e empurrando um carrinho de bebê pela rua. Em um exato momento do vídeo, o criminoso para no meio-fio, abandona o carrinho com a criança e continua andando normalmente como se nada tivesse acontecido.

Pouco tempo depois, um motorista que passava pelo local olhou a criança sozinha e começou a achar a situação estranha, por isso decidiu se aproximar do carrinho. De acordo com informações da polícia, quando o homem chegou mais perto do bebê, ele notou que havia junto dela um pino de cocaína e resolveu acionar os policiais.

Abandono de incapaz

Após o episódio de abandono, o bebê foi acolhido por alguns moradores da região e depois foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, onde passou por vários exames. Houveram testemunhas que relataram que um homem foi visto durante o dia com um carrinho de bebê no bairro, mas até o momento ele não foi localizado.

A mãe da criança, de 23 anos, foi encontrada e, segundo ela, havia deixado a criança com o pai, que seria usuário de drogas, mas após chegar do trabalho, ela descobriu que a criança havia sumido. Após o relato, o bebê que está em bom estado de saúde, foi liberado do hospital e entregue a um parente indicado pela própria mãe.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

