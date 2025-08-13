Menino de 6 anos com autismo é encontrado nu e machucado em terreno
Criança abandonada foi achada por funcionário de uma empresa de telefonia
Um menino de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encontrado nu, machucado e abandonado em um terreno no bairro Parque dos Sabiás, em Piracicaba, interior de São Paulo, na tarde de terça-feira (12/8).
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o garoto foi localizado por um funcionário de uma empresa de telefonia, que o vestiu e o levou até uma delegacia de Piracicaba.
A GCM entrou em contato com uma escola municipal, que confirmou que o menino é aluno da unidade e possui histórico de fugas. A instituição também informou que a criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar. Ainda não há confirmação se o menino estava na escola antes de ser encontrado.
Exame de corpo de delito deve indicar origem dos ferimentos
O garoto foi encaminhado para exame de corpo de delito, que vai apontar a causa dos machucados. A mãe da criança foi localizada e recebeu o filho, mas foi notificada a comparecer ao Conselho Tutelar.
Caso é investigado como abandono de incapaz
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como abandono de incapaz no 1° Distrito Policial de Piracicaba. As circunstâncias do abandono e a origem das lesões seguem sob investigação.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
