Renovação automática CNH: entenda como funciona e para quem vale a nova medida

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entra em vigor a partir dessa sexta-feira (9), conforme assinatura do ministro dos Transportes, Renan Filho. A nova medida do Governo Federal visa beneficiar os considerados “bons condutores”. Segundo o ministro, 70% que precisaram renovar o documento entre 10 de dezembro de 2025 e 7 de janeiro de 2026 estavam aptos para a função. Saiba mais sobre a mudança abaixo.

A renovação automática da CNH já está em vigor?

Sim, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a medida nessa sexta-feira (9).

A renovação automática da CNH é de graça?

Sim, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é gratuita, conforme medida assinada nessa sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Qualquer pessoa pode ter a CNH renovada automaticamente?

Não, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é destinada apenas para os considerados “bons condutores”. Além de bom comportamento no trânsito, existem critérios a serem seguidos:

Ter menos de 70 anos;

Motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com prazo de validade reduzido por recomendações médicas por doenças progressivas ou condições que necessitem de acompanhamento frequente.

Em casos de motoristas entre 50 e 69 anos, a renovação automática só pode acontecer uma vez.

Quais são os critérios para ter a CNH renovada automaticamente?

Os critérios para a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com medida assinada nessa sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, são:

Não ter pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos 12 meses;

na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos 12 meses; Não ter infrações de trânsito registradas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos 12 meses;

na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos 12 meses; Ser cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Quando a CNH é renovada automaticamente?

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é renovada automaticamente no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) quando atinge a data de vencimento, segundo medida assinada nessa sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Onde ver a renovação automática da CNH?

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após procedimento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), fica disponível no aplicativo CNH Digital, do Governo Federal, de acordo com medida assinada nessa sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.