O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

BNDES aprovou R$ 352,6 milhões no programa Mais Inovação no Pará

Banco lança plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação Painel permite acompanhar avanços do programa desde janeiro de 2023

O Liberal
fonte

BNDES lança plataforma digital para acompanhamento do programa BNDES Mais Inovação (Freepik)

Após mais de R$ 352,6 milhões aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) através do programa Mais Inovação para o estado do Pará, o banco lançou uma plataforma para acompanhar o desempenho do programa "BNDES Mais Inovação", na última sexta-feira (09). Esses investimentos no Pará já viabilizaram a criação de 315 empregos diretos, enquanto na região Norte o volume de recursos aprovados desde 2023 alcançou a marca de R$ 748,5 milhões.

A nova plataforma, disponível no site do BNDES, consolida dados de todas as aprovações de crédito do programa que desde 2023, a instituição já liberou R$ 21,95 bilhões em recursos, distribuídos em 4.653 operações. Só no Pará, o banco já aprovou, ao longo desses três anos, um total de R$ 352,6 milhões no programa Mais Inovação no estado do Pará em 130 operações. Desse volume, R$ 127,5 milhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Atualmente, o  financiamento do programa "BNDES Mais Inovação" contempla empresas de todos os portes em todas as regiões do país, priorizando projetos de inovação, digitalização e difusão tecnológica (Indústria 4.0), o que resultou na geração de mais de 28 mil empregos.
Os projetos aprovados viabilizam a construção e a modernização de laboratórios ou centros de P&D que totalizam quase 200 mil m² de área, com 5.248 profissionais dedicados. Também estão sendo construídas 14 plantas industriais pioneiras no país.

“Para ser competitiva, a indústria brasileira precisa ser inovadora, incorporar e desenvolver novas tecnologias. Com a política industrial do presidente Lula, o BNDES está contribuindo com a desenvolvimento, no Brasil, de novos medicamentos, serviços e vacinas na área da saúde, além de apoiar 20 novos softwares com uso inovador de inteligência artificial. Com a plataforma, o Banco reafirma a transparência como um de seus valores centrais e permite que a sociedade acompanhe os investimentos realizados e seus resultados esperados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Missões e MPME 

Do valor total aprovado no programa Mais Inovação, 41,63% foram voltados a projetos de digitalização, 18,3% para a saúde, 14,62% para infraestrutura e mobilidade sustentável, 12,62% para bioeconomia e descarbonização, 10,53% para a agroindústria e 2,29% para a indústria da defesa. Essas são as seis missões de desenvolvimento da NIB.

Micro, pequenas e média empresas foram responsáveis por 3.319 operações aprovadas, que totalizaram R$ 4,07 bilhões, incluindo a aquisição de 81.196 equipamentos da indústria 4.0.

Transparência 

O novo painel lançado do programa Mais Inovação se soma a um conjunto de ferramentas disponibilizadas para transparência e acompanhamento das ações do BNDES na política industrial: o Painel do Plano Mais e mostra o resultado consolidado do apoio do Banco em quatro eixos: Inovação, Verde, Exportação e Produtividade. Importantes instrumentos de apoio financeiro como o Fundo Clima e o FUST têm painéis específicos disponíveis no site do BNDES, de forma a facilitar o acompanhamento de resultados pela sociedade.

 

