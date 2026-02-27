VÍDEO: Nikolas Ferreira é criticado por moradores ao bloquear rua para gravar vídeo em Ubá (MG)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) esteve, nesta quinta-feira (26), em cidades da Zona da Mata mineira atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Durante passagem por Ubá, o parlamentar foi alvo de críticas de moradores após bloquear uma rua alagada para gravar um vídeo destinado às redes sociais.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que populares questionam a presença do deputado no local e reclamam da interrupção temporária do tráfego, em meio aos trabalhos de recuperação da área.

Em um dos vídeos, um morador afirma que máquinas estariam impedidas de atuar por causa da gravação, acusando o parlamentar de “atrapalhar o serviço” para produzir conteúdo.

Ainda na região, Nikolas seguiu para Juiz de Fora, onde visitou pontos afetados pelos temporais, conversou com moradores e integrantes do Corpo de Bombeiros e publicou registros da agenda nas plataformas digitais. Na cidade, ele também fez críticas à gestão municipal, comandada pela prefeita Margarida Salomão (PT), cobrando maior agilidade nas ações de resposta à calamidade.

O deputado vinha sendo cobrado por internautas por ainda não ter comparecido às áreas atingidas desde o início do período chuvoso. Em resposta, afirmou que acompanhava a situação à distância para não “atrapalhar” as operações de resgate. “Nesse momento, muito ajuda quem não atrapalha”, declarou anteriormente.

Deputado fez pronunciamento

Em nota, Nikolas informou que percorreu bairros afetados, ouviu demandas de moradores e se reuniu com o prefeito de Ubá para tratar de medidas emergenciais. Segundo ele, houve cobrança pública por “ações concretas” do governo federal.

O parlamentar disse ainda ter solicitado apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o envio do Exército e da Força Nacional, além de reforço de equipes, maquinário pesado e tratores para auxiliar na desobstrução de vias e no atendimento às famílias prejudicadas pelas enchentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)