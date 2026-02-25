'O sonho dele era ser feliz', diz pai de menino de 11 anos vítima da chuva em Juiz de fora
Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais
Atleta de futebol em uma unidade do Centro de Futebol Zico (CFZ), Bernardo Lopes Dutra, de 11 anos, era atacante: "driblava, marcava gols, mas, antes de tudo, só queria ser feliz". É assim que Ricardo Dutra, de 43 anos, pai de "Tomatinho" - como era conhecido - se despediu do filho na manhã desta quarta-feira, 25.
Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. No campo, atacante veloz, inteligente e disciplinado. Em casa e com os amigos, sempre alegre, brincalhão e sorridente.
"Era o rei da resenha, como a gente costuma dizer no meio do futebol. Bernardo começou no Esporte Clube Juiz Fora, passou por vários clubes e se juntou ao CFZ Zico. O sonho dele era ser feliz. Se ia ser jogador, ou não, é só o destino. Tudo que ele fazia de dentro de campo, fazia com maestria, dedicação. Era comprometido com os treinadores", lembra o pai.
Amigos e parentes de Bernardo estiveram nesta quarta-feira, 25, no Cemitério Municipal de Juiz de Fora para se despedir do menino. Balões brancos foram soltos no momento do sepultamento, em meio a relatos emocionados sobre a felicidade contagiante do pequeno atacante.
Ricardo Dutra não estava em casa no momento do desabamento. Ele voltava da escolinha de futebol quando a casa onde morava foi soterrada pela lama.
A mãe de Bernardo e a irmã estavam com Bernardo no momento do desabamento. Elas estão hospitalizadas e não correm risco de morte. A irmã precisará passar por uma cirurgia na clavícula.
O CFZ em Juiz de Fora paralisou as atividades da escolinha até a tarde desta quarta-feira. Bernardo esteve no local um dia antes do forte temporal disposto a treinar, mas foi encaminhado para casa devidos às condições do clima.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA