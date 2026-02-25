Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'O sonho dele era ser feliz', diz pai de menino de 11 anos vítima da chuva em Juiz de fora

Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais

Estadão Conteúdo

Atleta de futebol em uma unidade do Centro de Futebol Zico (CFZ), Bernardo Lopes Dutra, de 11 anos, era atacante: "driblava, marcava gols, mas, antes de tudo, só queria ser feliz". É assim que Ricardo Dutra, de 43 anos, pai de "Tomatinho" - como era conhecido - se despediu do filho na manhã desta quarta-feira, 25.

Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. No campo, atacante veloz, inteligente e disciplinado. Em casa e com os amigos, sempre alegre, brincalhão e sorridente.

"Era o rei da resenha, como a gente costuma dizer no meio do futebol. Bernardo começou no Esporte Clube Juiz Fora, passou por vários clubes e se juntou ao CFZ Zico. O sonho dele era ser feliz. Se ia ser jogador, ou não, é só o destino. Tudo que ele fazia de dentro de campo, fazia com maestria, dedicação. Era comprometido com os treinadores", lembra o pai.

Amigos e parentes de Bernardo estiveram nesta quarta-feira, 25, no Cemitério Municipal de Juiz de Fora para se despedir do menino. Balões brancos foram soltos no momento do sepultamento, em meio a relatos emocionados sobre a felicidade contagiante do pequeno atacante.

Ricardo Dutra não estava em casa no momento do desabamento. Ele voltava da escolinha de futebol quando a casa onde morava foi soterrada pela lama.

A mãe de Bernardo e a irmã estavam com Bernardo no momento do desabamento. Elas estão hospitalizadas e não correm risco de morte. A irmã precisará passar por uma cirurgia na clavícula.

O CFZ em Juiz de Fora paralisou as atividades da escolinha até a tarde desta quarta-feira. Bernardo esteve no local um dia antes do forte temporal disposto a treinar, mas foi encaminhado para casa devidos às condições do clima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/MG/JUIZ DE FORA/MORTES/MENINO/PAI/DEPOIMENTO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda