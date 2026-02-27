Mortes por temporais chegam a 64 na Zona da Mata mineira; buscas continuam

A Zona da Mata de Minas Gerais contabiliza, na manhã desta sexta-feira (27), 64 mortes em decorrência dos temporais que atingem a região desde o início da semana. De acordo com atualização do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, são 58 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá.

As equipes de resgate seguem mobilizadas na tentativa de localizar desaparecidos. Até o momento, cinco pessoas continuam desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Ao todo, seis frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros atuam na região, sendo quatro em Juiz de Fora e duas em Ubá.

Em Juiz de Fora, as buscas estão concentradas nos bairros JK, Linhares, Paineiras e Bom Clima, áreas que registraram maior impacto das chuvas, com deslizamentos de terra e alagamentos. As operações envolvem varreduras em áreas atingidas e monitoramento de locais com risco de novos desmoronamentos.

Além das mortes e desaparecimentos, o número de desabrigados também aumentou. Segundo o balanço mais recente, 5.510 pessoas perderam suas casas em decorrência dos temporais. Em Juiz de Fora, são 4.200 desalojados; em Ubá, 1.200; e em Matias Barbosa, 810.

Para reforçar as operações, 37 alunos da Academia do Corpo de Bombeiros seguem nesta sexta-feira para Juiz de Fora. O grupo será acompanhado por sargentos e atuará nas frentes de resgate e apoio às ocorrências. A saída ocorreu da unidade localizada no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.