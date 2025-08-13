Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diddy dobra valor de processo milionário contra homem que disse ter vídeo comprometedor

Courtney Burgess afirmou ter gravações comprometedoras do cantor

Estadão Conteúdo

O rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, dobrou o valor de indenização de um processo movido por Courtney Burgess, que afirmou ter gravações comprometedoras do cantor. Diddy alterou a queixa na segunda-feira, 11, e agora pede que Burgess lhe pague US$ 100 milhões (cerca de R$ 540,2 milhões, conforme a cotação atual) por "graves danos à reputação". As informações são do The Hollywood Reporter.

VEJA MAIS

image P. Diddy diz que foi 'provocado' a agredir ex-namorada; entenda acusações
As alegações da defesa tentam mostrar que as agressões não configurariam coerção ou tráfico.

image Sean 'Diddy' Combs planeja um grande retorno musical no Madison Square Garden, diz seu advogado
O artista e empresário segue em detenção em uma prisão na cidade enquanto aguarda sua sentença

Além de Burgess, o advogado do homem, Ariel Mitchell, e a Nexstar, empresa responsável pela NewsNation, que transmitiu a entrevista em que Burgess mencionou as imagens, também são processados pelo rapper.

Em setembro e outubro, Burgess e Mitchell teriam mencionado gravações que mostravam o cantor abusando sexualmente de celebridades, incluindo menores de idade. Uma das imagens estáticas mostrada por eles exibia Justin Bieber beijando um homem não identificado, conforme a revista.

O The Hollywood Reporter entrou em contato com os réus, mas não obteve resposta. Burgess disse, durante uma das entrevistas veiculadas pela NewsNation, que as filmagens lhe foram entregues por Kim Porter, ex-mulher de Diddy, antes de morrer em 2018.

No mês passado, Diddy foi absolvido de acusações graves contra ele, como tráfico sexual e extorsão, mas considerado culpado por transportar pessoas para fins de prostituição. Ele ainda aguarda a sentença por duas condenações relacionadas a prostituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SEAN DIDDY

Courtney Burgess

processo

indenização

aumento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

MARAVILHOSA!

Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

A jornalista e apresentadora compartilhou o vídeo no instagram. Veja!

12.08.25 20h59

ESPORTES

Luva de Pedreiro é internado na Paraíba

A namorada do influencer tranquilizou fãs pelas redes sociais

13.08.25 10h13

NOVO AMOR?

Paraense é apontada como novo affair de Whindersson Nunes; saiba quem é

Influenciadora de Santarém já foi vista com o humorista em momentos descontraídos e em clima de romance

12.08.25 23h26

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda