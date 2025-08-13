Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

A ação ocorreu durante uma fiscalização realizada na noite de terça-feira (12)

O Liberal
fonte

Foragido da Justiça do Amazonas é preso dentro de embarcação em Breves. (Foto: Polícia Civil)

Um homem que estava na condição de foragido da Justiça do Amazonas foi preso pela Polícia Militar do Pará dentro de uma embarcação em Breves, no Marajó. A ação policial ocorreu na noite de terça-feira (12), durante uma fiscalização. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto contra ele: um pelo crime de homicídio cometido contra um feirante em 2020 e o outro por violência doméstica.

A ação ocorreu quando os agentes verificaram a embarcação denominada “N/M Anna Karoline V”, que saiu da cidade de Manaus com destino a Belém. Os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da PM, verificaram os documentos dos passageiros. Ao checar a identidade do suspeito, os agentes constataram os mandados. Na ação, o homem foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações contínuas feitas pelos agentes da Base Antônio Lemos têm apresentado uma boa produtividade, tanto no que se refere à apreensão de entorpecentes, quanto na captura de foragidos. “Mais uma vez ressaltamos que a estratégia desencadeada pelas Bases Integradas Flutuantes, a exemplo também da Base Candiru que está instalada na região do Baixo Amazonas, é de justamente inibir o crime e intensificar a fiscalização nos rios, pois com essas ações diárias conseguimos identificar suspeitos de crimes e capturar aqueles que estão sendo procurados pela justiça, assim como, a interceptação e o enfrentamento ao tráfico de drogas que se utiliza das vias fluviais como rota de fuga e transporte de cargas ilícitas”, afirma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

foragido da justiça preso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

A ação ocorreu durante uma fiscalização realizada na noite de terça-feira (12)

13.08.25 12h53

HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis

O crime ocorreu na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus

13.08.25 12h17

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: Inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: Inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

POLÍCIA

Saiba quem eram os paraenses mortos no ataque a garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

A chacina ocorreu no início de agosto, e, nesta terça-feira (12), a Polícia Civil do Amapá prendeu cinco policiais militares e um guarda civil municipal suspeitos de participação no crime

12.08.25 19h30

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda