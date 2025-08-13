Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

Um homem que estava na condição de foragido da Justiça do Amazonas foi preso pela Polícia Militar do Pará dentro de uma embarcação em Breves, no Marajó. A ação policial ocorreu na noite de terça-feira (12), durante uma fiscalização. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto contra ele: um pelo crime de homicídio cometido contra um feirante em 2020 e o outro por violência doméstica.

A ação ocorreu quando os agentes verificaram a embarcação denominada “N/M Anna Karoline V”, que saiu da cidade de Manaus com destino a Belém. Os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da PM, verificaram os documentos dos passageiros. Ao checar a identidade do suspeito, os agentes constataram os mandados. Na ação, o homem foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações contínuas feitas pelos agentes da Base Antônio Lemos têm apresentado uma boa produtividade, tanto no que se refere à apreensão de entorpecentes, quanto na captura de foragidos. “Mais uma vez ressaltamos que a estratégia desencadeada pelas Bases Integradas Flutuantes, a exemplo também da Base Candiru que está instalada na região do Baixo Amazonas, é de justamente inibir o crime e intensificar a fiscalização nos rios, pois com essas ações diárias conseguimos identificar suspeitos de crimes e capturar aqueles que estão sendo procurados pela justiça, assim como, a interceptação e o enfrentamento ao tráfico de drogas que se utiliza das vias fluviais como rota de fuga e transporte de cargas ilícitas”, afirma.