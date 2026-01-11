Foragido da Justiça morre em ação policial em Santarém

Raylson Benchaya Loiola, 30 anos, que estava na condição de foragido da Justiça, morreu em uma ação policial na tarde de sábado (10/1) em Santarém, no oeste do Pará. A ocorrência iniciou depois que a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito, apontado pelas autoridades por atuar em vários roubos na região, estava em um condomínio localizado na Rua São Marcos, bairro Nova Vitória.

Segundo o portal O Impacto, os agentes conversaram com o proprietário do apartamento onde estava Raylson, que confirmou ter dado abrigo ao suspeito e para a esposa dele.

O dono do imóvel relatou aos policiais que o casal iria embora da cidade no dia seguinte e negou desconhecer os crimes contra o procurado. No entanto, a guarnição passou a verificar, porém, somente 3 mulheres e duas crianças.

Ainda de acordo com O Impacto, a PM, durante as buscas em outros andares do prédio, percebeu a inquietação de um cachorro no terceiro andar, que latia insistentemente. Um dos militares foi informado que Raylson adentrou em seu apartamento e se escondeu no último quarto.

A Polícia Militar informou que o suspeito tentou puxar da cintura um revólver calibre 38, momento em que ele foi baleado no tórax. Os militares solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu Raylson até o Hospital Municipal de Santarém. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os militares apresentaram na 16ª Seccional de Polícia Civil a arma com mais quatro munições, munições, cordões, pingente de aço e uma quantia de R$ 17. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.