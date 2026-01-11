Homem é morto esfaqueado no Jurunas

Um homem foi esfaqueado e morreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (11), na rua dos Pariquis, no bairro do Jurunas, em Belém. A vítima identificada como Daniel do Socorro Cardoso Cordeiro, de 50 anos, sofreu o ferimento fatal no peito. Ele ainda chegou a gritar por socorro, mas Daniel não resistiu e morreu no local.

O crime ocorreu na rua dos Pariquis, entre a travessa Breves e a avenida Bernardo Sayão, próximo a Igreja Santa Luzia. Vizinhos ouviram o pedido de ajuda de Daniel, e ainda chegaram a chamar a polícia. Quando os policiais chegaram Daniel já havia perdido muito sangue e estava sem vida.

A Polícia Civil do Pará informou que a Divisão de Homicídios fez os levantamentos iniciais na cena do crime. Diligências serão feitas para identificar e localizar o suspeito. Perícias foram solicitadas.