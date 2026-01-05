Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto
Transporte gratuito será disponibilizado neste domingo durante a Domingueira no Portal da Amazônia
A Prefeitura de Belém anunciou que o ônibus Geladão Expresso Domingueira será disponibilizado gratuitamente neste fim de semana para atender a população durante mais uma edição da Domingueira, evento cultural gratuito promovido pelo município. A ação integra a programação comemorativa dos 410 anos de Belém, celebrados no dia 12 de janeiro.
🚌 A Domingueira ocorre nesse domingo (11/1), a partir das 15h, no Portal da Amazônia, com shows de artistas regionais e nacionais. Para facilitar o acesso do público, o Geladão Expresso fará um trajeto especial de ida e volta, passando por diversos pontos da capital paraense.
De acordo com a prefeitura, o Geladão Expresso Domingueira vai circular das 14h às 22h, com embarque e desembarque na avenida João Paulo II. A iniciativa é coordenada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e tem como objetivo garantir mobilidade, conforto e segurança para quem deseja participar da programação.
Shows marcam edição especial da Domingueira
A programação musical deste domingo inclui atrações como Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. O evento é gratuito e aberto ao público.
A Domingueira é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, e já faz parte do calendário cultural da cidade. Nesta edição, o evento integra oficialmente as comemorações pelo aniversário da capital paraense.
Confira o trajeto do Geladão Expresso Domingueira
⏰ Horário de funcionamento: das 14h às 22h
➡️ Trajeto de ida
- Avenida João Paulo II (B/C)
- Avenida Ceará
- Avenida Governador José Malcher
- Avenida Visconde de Souza Franco
- Avenida Marechal Hermes
- Avenida Boulevard Castilhos França
- Avenida Portugal
- Rua Padre Champagnat
- Rua Doutor Assis
- Rua Arsenal
- Avenida Bernardo Sayão
⬅️ Trajeto de volta
- Rua dos Mundurucus
- Travessa Quintino Bocaiúva
- Avenida Nazaré
- Avenida Magalhães Barata
- Avenida Almirante Barroso
- Travessa Lomas Valentinas
- Avenida João Paulo II (C/B)
