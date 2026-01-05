Capa Jornal Amazônia
Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto

Transporte gratuito será disponibilizado neste domingo durante a Domingueira no Portal da Amazônia

Hannah Franco
fonte

Veja como funciona o Geladão Expresso durante a Domingueira. (Foto: Rayana França)

A Prefeitura de Belém anunciou que o ônibus Geladão Expresso Domingueira será disponibilizado gratuitamente neste fim de semana para atender a população durante mais uma edição da Domingueira, evento cultural gratuito promovido pelo município. A ação integra a programação comemorativa dos 410 anos de Belém, celebrados no dia 12 de janeiro.

🚌 A Domingueira ocorre nesse domingo (11/1), a partir das 15h, no Portal da Amazônia, com shows de artistas regionais e nacionais. Para facilitar o acesso do público, o Geladão Expresso fará um trajeto especial de ida e volta, passando por diversos pontos da capital paraense.

VEJA MAIS

image Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 410 anos de Belém
Shows gratuitos na orla, com artistas regionais e nacionais, marcam as comemorações a partir deste sábado (10/1)

image Domingueira: evento da Prefeitura de Belém terá linha exclusiva com cinco ônibus climatizados
Os ônibus vão percorrer diversos pontos da cidade, com destino para a Domingueira

De acordo com a prefeitura, o Geladão Expresso Domingueira vai circular das 14h às 22h, com embarque e desembarque na avenida João Paulo II. A iniciativa é coordenada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e tem como objetivo garantir mobilidade, conforto e segurança para quem deseja participar da programação.

Shows marcam edição especial da Domingueira

A programação musical deste domingo inclui atrações como Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. O evento é gratuito e aberto ao público.

A Domingueira é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, e já faz parte do calendário cultural da cidade. Nesta edição, o evento integra oficialmente as comemorações pelo aniversário da capital paraense.

Confira o trajeto do Geladão Expresso Domingueira

⏰ Horário de funcionamento: das 14h às 22h

➡️ Trajeto de ida

  • Avenida João Paulo II (B/C)
  • Avenida Ceará
  • Avenida Governador José Malcher
  • Avenida Visconde de Souza Franco
  • Avenida Marechal Hermes
  • Avenida Boulevard Castilhos França
  • Avenida Portugal
  • Rua Padre Champagnat
  • Rua Doutor Assis
  • Rua Arsenal
  • Avenida Bernardo Sayão

⬅️ Trajeto de volta

  • Rua dos Mundurucus
  • Travessa Quintino Bocaiúva
  • Avenida Nazaré
  • Avenida Magalhães Barata
  • Avenida Almirante Barroso
  • Travessa Lomas Valentinas
  • Avenida João Paulo II (C/B)
Palavras-chave

belém

domingueira

geladão

transporte gratuito

aniversário de belém
Brasil
.
