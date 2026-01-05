Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto

A Prefeitura de Belém anunciou que o ônibus Geladão Expresso Domingueira será disponibilizado gratuitamente neste fim de semana para atender a população durante mais uma edição da Domingueira, evento cultural gratuito promovido pelo município. A ação integra a programação comemorativa dos 410 anos de Belém, celebrados no dia 12 de janeiro.

🚌 A Domingueira ocorre nesse domingo (11/1), a partir das 15h, no Portal da Amazônia, com shows de artistas regionais e nacionais. Para facilitar o acesso do público, o Geladão Expresso fará um trajeto especial de ida e volta, passando por diversos pontos da capital paraense.

VEJA MAIS

De acordo com a prefeitura, o Geladão Expresso Domingueira vai circular das 14h às 22h, com embarque e desembarque na avenida João Paulo II. A iniciativa é coordenada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e tem como objetivo garantir mobilidade, conforto e segurança para quem deseja participar da programação.

Shows marcam edição especial da Domingueira

A programação musical deste domingo inclui atrações como Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. O evento é gratuito e aberto ao público.

A Domingueira é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, e já faz parte do calendário cultural da cidade. Nesta edição, o evento integra oficialmente as comemorações pelo aniversário da capital paraense.

Confira o trajeto do Geladão Expresso Domingueira

⏰ Horário de funcionamento: das 14h às 22h

➡️ Trajeto de ida

Avenida João Paulo II (B/C)

Avenida Ceará

Avenida Governador José Malcher

Avenida Visconde de Souza Franco

Avenida Marechal Hermes

Avenida Boulevard Castilhos França

Avenida Portugal

Rua Padre Champagnat

Rua Doutor Assis

Rua Arsenal

Avenida Bernardo Sayão

⬅️ Trajeto de volta

Rua dos Mundurucus

Travessa Quintino Bocaiúva

Avenida Nazaré

Avenida Magalhães Barata

Avenida Almirante Barroso

Travessa Lomas Valentinas

Avenida João Paulo II (C/B)