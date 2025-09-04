Domingueira: evento da Prefeitura de Belém terá linha exclusiva com cinco ônibus climatizados

A segunda edição da ‘Domingueira’, evento realizado em Belém, que transforma as ruas da cidade em um espaço de convivência, cultura, lazer e bem-estar para todas as idades, será realizada neste domingo (7). Para facilitar o acesso de moradores de diferentes regiões da cidade ao evento, a edição terá o ‘Expresso Domingueira’, uma linha especial de ônibus que conta com cinco ‘Geladões’. Os ônibus terão saídas a cada 20 minutos, das 14h às 23h.

“Olha, a gente tem uma novidade para vocês. Agora vai ter o Expresso Domingueira, a gente vai disponibilizar cinco geladões, que vão passar por vários pontos da cidade, trazendo direto para a Domingueira. Então te liga que agora a Domingueira vai ganhar o Expresso Geladão, Expresso Domingueira, para vir para a Praça Amazonas curtir o domingo na Cidade das Mangueiras”, destaca o prefeito de Belém, Igor Normando, em vídeo publicado nas redes sociais.

O Expresso Domingueira vai percorrer rotas específicas no período de 14h30 às 23h, em esquema de ida e volta, por diversos bairros de Belém até o local da programação cultural. O objetivo é oferecer um deslocamento seguro e confortável para que mais pessoas possam aproveitar os serviços oferecidos.

Além da linha especial, a população poderá contar com as linhas urbanas regulares que estarão em circulação no domingo. Aos domingos e feriados, o transporte público de Belém é gratuito para todos os passageiros.

A Domingueira oferece uma experiência completa com 18 estações de serviços e atividades gratuitas, voltadas ao bem-estar e à convivência comunitária. A programação inclui atrações culturais, lazer, esportes, saúde, recreação infantil, entre outras ações voltadas para todos os públicos.

Confira o trajeto

Ida

O ônibus parte da avenida João Paulo II, seguindo o seguinte trajeto até a Domingueira:

Av. Ceará

Av. Gov. José Malcher

Av. Alcindo Cacela

Av. Conselheiro Furtado

Av. Roberto Camelier

Rua dos Tamoios

Av. Bernardo Sayão

Retorno na rotatória próxima ao local da programação.

Trajeto de volta:

Av. Bernardo Sayão

Rua dos Tamoios

Av. Roberto Camelier

Rua dos Mundurucus

Av. José Bonifácio

Av. Almirante Barroso

Av. Cipriano Santos

Rua Teófilo Condurú

Av. João Paulo II

Volta

Av. Bernardo Sayão

Rua dos Tamoios

Av. Roberto Camelier

Rua dos Mundurucus

Av. José Bonifácio

Av. Almirante Barroso

Av. Cipriano Santos

Rua Teófilo Condurú

Av. João Paulo II