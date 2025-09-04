Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Domingueira: evento da Prefeitura de Belém terá linha exclusiva com cinco ônibus climatizados

Os ônibus vão percorrer diversos pontos da cidade, com destino para a Domingueira

O Liberal
fonte

Além da linha especial, a população poderá contar com as linhas urbanas regulares que estarão em circulação no domingo. (Foto: Rayana França)

A segunda edição da ‘Domingueira’, evento realizado em Belém, que transforma as ruas da cidade em um espaço de convivência, cultura, lazer e bem-estar para todas as idades, será realizada neste domingo (7). Para facilitar o acesso de moradores de diferentes regiões da cidade ao evento, a edição terá o ‘Expresso Domingueira’, uma linha especial de ônibus que conta com cinco ‘Geladões’. Os ônibus terão saídas a cada 20 minutos, das 14h às 23h.

“Olha, a gente tem uma novidade para vocês. Agora vai ter o Expresso Domingueira, a gente vai disponibilizar cinco geladões, que vão passar por vários pontos da cidade, trazendo direto para a Domingueira. Então te liga que agora a Domingueira vai ganhar o Expresso Geladão, Expresso Domingueira, para vir para a Praça Amazonas curtir o domingo na Cidade das Mangueiras”, destaca o prefeito de Belém, Igor Normando, em vídeo publicado nas redes sociais.

O Expresso Domingueira vai percorrer rotas específicas no período de 14h30 às 23h, em esquema de ida e volta, por diversos bairros de Belém até o local da programação cultural. O objetivo é oferecer um deslocamento seguro e confortável para que mais pessoas possam aproveitar os serviços oferecidos.

Além da linha especial, a população poderá contar com as linhas urbanas regulares que estarão em circulação no domingo. Aos domingos e feriados, o transporte público de Belém é gratuito para todos os passageiros.

A Domingueira oferece uma experiência completa com 18 estações de serviços e atividades gratuitas, voltadas ao bem-estar e à convivência comunitária. A programação inclui atrações culturais, lazer, esportes, saúde, recreação infantil, entre outras ações voltadas para todos os públicos.

Confira o trajeto

Ida

O ônibus parte da avenida João Paulo II, seguindo o seguinte trajeto até a Domingueira:

Av. Ceará
Av. Gov. José Malcher
Av. Alcindo Cacela
Av. Conselheiro Furtado
Av. Roberto Camelier
Rua dos Tamoios
Av. Bernardo Sayão
Retorno na rotatória próxima ao local da programação.
Trajeto de volta:
Av. Bernardo Sayão
Rua dos Tamoios
Av. Roberto Camelier
Rua dos Mundurucus
Av. José Bonifácio
Av. Almirante Barroso
Av. Cipriano Santos
Rua Teófilo Condurú
Av. João Paulo II

Volta

Av. Bernardo Sayão
Rua dos Tamoios
Av. Roberto Camelier
Rua dos Mundurucus
Av. José Bonifácio
Av. Almirante Barroso
Av. Cipriano Santos
Rua Teófilo Condurú
Av. João Paulo II

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

domingueira

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FLANELINHAS

Prefeitura lança operação para coibir cobrança ilegal de flanelinhas em Belém

A ação já está em andamento nas ruas da cidade desde a manhã desta quarta-feira

03.09.25 7h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda