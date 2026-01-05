Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 410 anos de Belém

Belém completa 410 anos no próximo dia 12 de janeiro e já se prepara para uma programação especial organizada pela Prefeitura. As comemorações começam neste sábado (10/1) e seguem ao longo da próxima semana, com shows gratuitos e atividades culturais. O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando, por meio das redes sociais. Segundo ele, a programação do aniversário da capital paraense reunirá atrações regionais e nacionais.

Entre as atrações confirmadas estão Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. Os shows acontecerão neste domingo (11/1) dentro da Domingueira, evento cultural gratuito e itinerante promovido pela prefeitura, a partir das 15h, no Portal da Amazônia. A celebração começa no sábado (10/1) com o Dia Gospel, também no Portal da Amazônia, a partir das 20h.

Ao anunciar a agenda comemorativa, o prefeito Igor Normando destacou que as ações vão além dos shows. “Para comemorar os 410 anos da nossa cidade, a gente organizou uma programação extensa que começa no sábado e vai até a outra semana. Vai ser show de artistas regionais, artista nacional, vai ter louvor, vai ter missa e vai ter muita entrega de obra na nossa cidade”, afirmou.

A prefeitura informou que a programação contará também com atividades culturais, gastronomia local e opções de lazer para toda a família ao longo de 15 estações: Estação Brincar, Estação Viver Bem, Estação ⁠Divertida Mente, Estação Primeira Infância, Estação Trânsito, Estação Semear, Estação Zoo, Estação Vida Saudável, Estação ⁠Defesa Civil, Estação ⁠Gastronômica, Estação Ambulódromo, Estação Bem-Estar Social, Estação Geek e Juventude, Estação Reciclar e Redário.

Confira a programação dos shows de domingo

15h – Abertura

15h30 – Nosso Tom

17h30 – 1º grito de carnaval do Bloco Fofó de Belém (Elói Iglesias)

19h – ⁠DJ Méury

20h30 – Lançamento da carreira solo do DJ Gigio Boy

22h – Xand Avião – Parabéns para Belém

00h – Carabao