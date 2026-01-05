Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 410 anos de Belém

Shows gratuitos na orla, com artistas regionais e nacionais, marcam as comemorações a partir deste sábado (10/1)

Hannah Franco
fonte

Xand Avião é atração confirmada no aniversário de 410 anos de Belém (Reprodução/Instagram)

Belém completa 410 anos no próximo dia 12 de janeiro e já se prepara para uma programação especial organizada pela Prefeitura. As comemorações começam neste sábado (10/1) e seguem ao longo da próxima semana, com shows gratuitos e atividades culturais. O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando, por meio das redes sociais. Segundo ele, a programação do aniversário da capital paraense reunirá atrações regionais e nacionais.

Entre as atrações confirmadas estão Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. Os shows acontecerão neste domingo (11/1) dentro da Domingueira, evento cultural gratuito e itinerante promovido pela prefeitura, a partir das 15h, no Portal da Amazônia. A celebração começa no sábado (10/1) com o Dia Gospel, também no Portal da Amazônia, a partir das 20h.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Belém 410 anos: por que o poder político ainda é concentrado no centro histórico?]]

image Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos
Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

Ao anunciar a agenda comemorativa, o prefeito Igor Normando destacou que as ações vão além dos shows. “Para comemorar os 410 anos da nossa cidade, a gente organizou uma programação extensa que começa no sábado e vai até a outra semana. Vai ser show de artistas regionais, artista nacional, vai ter louvor, vai ter missa e vai ter muita entrega de obra na nossa cidade”, afirmou.

A prefeitura informou que a programação contará também com atividades culturais, gastronomia local e opções de lazer para toda a família ao longo de 15 estações: Estação Brincar, Estação Viver Bem, Estação ⁠Divertida Mente, Estação Primeira Infância, Estação Trânsito, Estação Semear, Estação Zoo, Estação Vida Saudável, Estação ⁠Defesa Civil, Estação ⁠Gastronômica, Estação Ambulódromo, Estação Bem-Estar Social, Estação Geek e Juventude, Estação Reciclar e Redário.

Confira a programação dos shows de domingo

15h – Abertura

15h30 – Nosso Tom

17h30 – 1º grito de carnaval do Bloco Fofó de Belém (Elói Iglesias)

19h – ⁠DJ Méury

20h30 – Lançamento da carreira solo do DJ Gigio Boy

22h – Xand Avião – Parabéns para Belém

00h – Carabao

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aniversário de belém

programação cultural
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda