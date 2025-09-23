Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher é presa por suposto abandono de incapaz, em Portel; bebê foi encontrado em oficina

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde permanece à disposição da Justiça. O  Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.

O Liberal

Uma mulher foi detida nesta terça-feira (23) pela Polícia Militar, em Portel, na ilha do Marajó, suspeita de abandono de incapaz. O filho dela, de 1 ano e 7 meses, foi localizado em situação de vulnerabilidade em frente a uma oficina no município.

De acordo com a PM, por volta das 5h40 da manhã, a central de monitoramento recebeu a denúncia de um vigilante, que relatou ter visto dois homens em uma motocicleta passando pelo local. Logo em seguida, ele ouviu o choro de uma criança e a encontrou entre os equipamentos da oficina.

Os policiais foram até o endereço, confirmaram a ocorrência e acionaram o Conselho Tutelar. A criança foi encaminhada ao Hospital Geral de Portel para receber atendimento médico. Horas depois, a mãe apareceu na unidade de saúde, informando que havia saído na noite anterior e deixado o bebê sob os cuidados de outras duas crianças.

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde permanece à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi apresentada pela PM e que diligências foram solicitadas para auxiliar nas investigações conduzidas pela delegacia do município.

