Homem é resgatado em Belém após abandono familiar; vizinhos denunciaram condições insalubres
A vítima estava debilitada no bairro do Jurunas por sequelas de três acidentes vasculares cerebrais (AVCs)
Um homem de 54 anos, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social no bairro do Jurunas, em Belém, foi resgatado na terça-feira (9) após denúncia de vizinhos nas redes sociais. A família do idoso deve responder criminalmente por abandono de incapaz.
A ação foi conduzida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (Sedh), com apoio da Defesa Civil de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O idoso foi encontrado em condições insalubres, debilitado por sequelas de três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e sem assistência familiar.
Denúncias de vizinhos mobilizam autoridades
Segundo a titular da Sedh, Larissa Martins, “a denúncia partiu de vizinhos que postaram nas redes sociais a situação de calamidade em que o senhor vivia e marcaram as redes sociais da prefeitura. Nós fomos prontamente averiguar a situação.”
Ao chegar ao local, as equipes encontraram o homem vivendo há cerca de três anos em uma casa com acúmulo de lixo, ausência de iluminação, dejetos espalhados pelo chão e estrutura física comprometida. O idoso, paralisado de um lado do corpo, dependia totalmente de cuidados, evidenciando negligência extrema e risco sanitário.
Histórico de resgates
Este é o terceiro resgate feito pela Sedh em situações semelhantes. Em 29 de agosto, um idoso foi resgatado em condições insalubres no bairro do Tapanã, também após denúncia de vizinhos, e levado para um abrigo. Há dois meses, quatro crianças foram retiradas de situação de abandono no bairro do Mangueirão e encaminhadas para um novo lar.
As ações reforçam a importância da denúncia e do acompanhamento das autoridades em casos de abandono e vulnerabilidade social em Belém.
