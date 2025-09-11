Homem é resgatado em Belém após abandono familiar; vizinhos denunciaram condições insalubres

Um homem de 54 anos, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social no bairro do Jurunas, em Belém, foi resgatado na terça-feira (9) após denúncia de vizinhos nas redes sociais. A família do idoso deve responder criminalmente por abandono de incapaz.

A ação foi conduzida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (Sedh), com apoio da Defesa Civil de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O idoso foi encontrado em condições insalubres, debilitado por sequelas de três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e sem assistência familiar.

Denúncias de vizinhos mobilizam autoridades

Segundo a titular da Sedh, Larissa Martins, “a denúncia partiu de vizinhos que postaram nas redes sociais a situação de calamidade em que o senhor vivia e marcaram as redes sociais da prefeitura. Nós fomos prontamente averiguar a situação.”

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o homem vivendo há cerca de três anos em uma casa com acúmulo de lixo, ausência de iluminação, dejetos espalhados pelo chão e estrutura física comprometida. O idoso, paralisado de um lado do corpo, dependia totalmente de cuidados, evidenciando negligência extrema e risco sanitário.

Histórico de resgates

Este é o terceiro resgate feito pela Sedh em situações semelhantes. Em 29 de agosto, um idoso foi resgatado em condições insalubres no bairro do Tapanã, também após denúncia de vizinhos, e levado para um abrigo. Há dois meses, quatro crianças foram retiradas de situação de abandono no bairro do Mangueirão e encaminhadas para um novo lar.

As ações reforçam a importância da denúncia e do acompanhamento das autoridades em casos de abandono e vulnerabilidade social em Belém.