O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto dentro de casa após homens se passarem por policiais em Castanhal

As primeiras informações indicam que a vítima foi alvejada com 20 disparos

O LIBERAL
fonte

Imóvel onde Jhonny Kevin Muniz da Silva foi morto a tiros, em Castanhal (Foto: Divulgação)

Jhonny Kevin Muniz da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (12), no município de Castanhal, no nordeste paraense. As primeiras informações apontam que ele foi alvejado com 20 disparos. O crime ocorreu por volta de uma hora da madrugada, na avenida Brasil, no bairro Pantanal.

Acionados, os policiais civis informaram que foram até o endereço onde ocorreu o homicídio. E apuraram que na residência, além de Jhonny, estavam no local seus avós.  Foi quando quatro homens chegaram. Eles se apresentaram como policiais e mandaram que o portão fosse aberto.

Ainda segundo essas primeiras informações, o avô abriu o portão da frente, enquanto outros dois homens arrombaram a porta dos fundos. Já dentro da residência, eles foram até Jhonny, que estava sentado no sofá, o agarraram pela gola da camisa e o jogaram no chão, entre a geladeira e o fogão. Com o jovem caído, os homens atiraram cerca de 20 vezes.

VEJA MAIS:

image Confraternização em balneário termina com homem morto a tiros, em Castanhal
O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (11), no km 12 da PA 136

image Motorista por aplicativo é morto a tiros em Castanhal
O crime ocorreu na noite de terça-feira (2), no bairro Jaderlândia

Após o crime, eles deixaram o local em um automóvel, que pode ter sido um Fiat Uno ou Volkswagen Gol de cor prata, seguindo em direção à BR 316. Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Castanhal investiga o homicídio de Jhonny Kevin Muniz da Silva, de 22 anos.

Segundo relatos de testemunhas, quatro homens chegaram à residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, fugindo em seguida em um veículo. As equipes seguem trabalhando para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

