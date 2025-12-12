após denúncia, polícia militar apreende drogas e prende duas mulheres em abaetetuba

Policiais militares do 31º BPM apreenderam drogas e materiais relacionados ao tráfico de drogas, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Eles também prenderam duas mulheres e as conduziram à delegacia. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima na noite de quinta-feira (11). A ação policial ocorreu no final da rua Manoel Raposo, na Alameda Beija-Flor, no bairro São Lourenço.

Ainda segundo a corporação, moradores acionaram a guarnição informando que homens em uma motocicleta, supostamente envolvidos em tentativas de roubo na área, teriam entregue uma sacola de grande volume a duas mulheres apontadas como responsáveis pela venda de entorpecentes na região. A denúncia indicava que elas residiriam naquele endereço.

VEJA MAIS:

No local, os policiais contaram que mantiveram contato com uma mulher, que autorizou a entrada da equipe em sua residência. No interior do imóvel, também estava uma segunda mulher. Durante a busca, foi encontrado o seguinte, informou a guarnição: 1 rolo extragrande de papel filme; 5 tijolos grandes de uma substância aparentemente conhecida vulgarmente como maconha; 2 porções menores da mesma substância (maconha); 4 porções de uma substância aparentemente conhecida vulgarmente como oxi; 1 balança de precisão; 4 celulares e R$ 28,70 em dinheiro. Após o flagrante, as policiais informaram que conduziram as duas mulheres para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informa que duas suspeitas foram apresentadas pela Polícia Militar à Delegacia de Abaetetuba, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Elas estão à disposição da Justiça. Foram apreendidos celulares, dinheiro, porções de substâncias semelhantes a maconha e oxi, além de materiais utilizados na produção dos entorpecentes.