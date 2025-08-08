Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia prende mulher por tráfico e encontra droga guardada na geladeira em Abaetetuba

A suspeita foi localizada na área da feira do município e confessou o crime

O Liberal
Polícia prende mulher por tráfico e encontra droga guardada na geladeira em Abaetetuba. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil prendeu, na manhã de quinta-feira (7), uma mulher suspeita de tráfico de drogas em Abaetetuba, no nordeste paraense. Ela foi identificada como Rosely Oliveira de Castro. A ação ocorreu após denúncia anônima informando que uma pessoa estaria comercializando entorpecentes na área da feira, nas proximidades de um centro médico.

De acordo com a polícia, uma equipe foi ao local e encontrou a suspeita, que correspondia às características repassadas – usava top rosa e short colorido. Durante a observação, os policiais notaram um volume na região abdominal, sob a roupa. Na abordagem, foram apreendidas quatro porções de maconha, uma porção de cocaína, R$ 42 em dinheiro e um celular.

Identificada como Rosely Oliveira de Castro, a mulher confessou que guardava mais drogas em sua residência, no condomínio Abaeteuara. Na casa, os policiais encontraram, dentro da geladeira, uma porção maior de maconha, pesando cerca de 38 gramas, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes, como filme PVC e papel alumínio.

Rosely foi conduzida à delegacia e apresentada à autoridade policial para a realização dos procedimentos cabíveis. Ela segue presa, à disposição da justiça.

polícia

mulher presa em abaetetuba

tráfico de drogas

Polícia
