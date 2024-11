Motorista morre após caminhão despencar de ribanceira em Curionópolis

Um motorista chamado Antônio Carlos Pereira dos Santos morreu em um acidente de trânsito na estrada da mina Serra Leste, em Serra Pelada, no município de Curionópolis, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, na manhã deste sábado (2/11), o condutor teria perdido o controle do caminhão que dirigia e despencou de uma ribanceira.

Segundo os relatos de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 7h30. Não há informações detalhadas sobre o que poderia ter causado a perda do controle da direção do caminhão. O veículo caiu na ribanceira e ficou tombado de lado. Pessoas que passavam pela área ainda tentaram socorrer Antônio Carlos, mas não conseguiram o retirar da cabine do motorista, pois ele estava preso às ferragens.

Os condutores que trafegavam pela área acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção do corpo da vítima no caminhão. A polícia Militar esteve no local e deu suporte na ação. A Polícia Científica também foi chamada e fez a perícia no local para auxiliar nas investigações sobre o que ocorreu para culminar no acidente.

Em nota, a Vale informou que oferece todo o apoio para a família do funcionário. “A Vale lamenta profundamente o falecimento, ocorrido neste sábado (2/11), do empregado Antonio Carlos Pereira do Santos, que trabalhava na unidade de Serra Leste, em Curionópolis (PA). A Vale está dando suporte aos familiares, com os quais se solidariza, bem como está apoiando os colegas de trabalho. A companhia deu início à apuração das causas do acidente”.