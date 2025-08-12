Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mãe sai para baile funk e bebê de 8 meses morre após ser deixado com irmão de 5 anos

Vanuza Moura voltou para casa somente no dia seguinte. Testemunhas relataram que essa não era a primeira vez que a mulher deixou as crianças sozinhas

Gabrielle Borges
fonte

Vanuza levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, onde foi confirmada a morte por sufocamento após várias tentativas de reanimação. (Reprodução/PECRJ)

Uma bebê de 8 meses faleceu sufocada, após a mãe sair para ir a um baile funk e deixar a criança sozinha em casa sob os cuidados do irmão mais velho, um menino de 5 anos. O caso ocorreu no Rio de Janeiro e Vanuza Moura, de 23 anos, foi presa em uma unidade de pronto atendimento no bairro Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste, ao levar a filha, já morta, para ser atendida no dia seguinte.

Vanuza saiu para um baile no sábado (9) e retornou apenas no domingo (10), quando encontrou a bebê sem respirar. Ela levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, onde foi confirmada a morte por sufocamento após várias tentativas de reanimação.

VEJA MAIS

image Mãe é presa após deixar filha de 3 anos sozinha para ir a baile funk em São Paulo
Criança foi encontrada sozinha na rua usando apenas fralda; mãe já havia sido denunciada por abandono ao Conselho Tutelar

image Bebê encontrado na Augusto Montenegro: criança de um ano estava sozinha e com certidão de nascimento
Criança foi avistada por um casal e acolhida por mototaxistas da localidade; em seguida, foi levada para o Conselho Tutelar

Policiais militares e agentes da 34ª DP (Bangu) afirmaram que a casa em que a família mora apresentava condições insalubres e inseguras para crianças. Testemunhas relataram que essa não era a primeira vez que a mulher deixou as crianças sozinhas.

A criança mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça. Ela está sendo autuada em flagrante por abandono de incapaz seguido de morte.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

abandono de incapaz

abandono de crianças

bebê morre sufocado
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

11.08.25 16h00

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Boa Noite Cinderela'

Polícia procura por três mulheres que doparam e roubaram mais de R$ 100 mil de turistas

As mulheres foram identificadas como Amanda Couto, Maira Ketlyn e Raiane Campos

11.08.25 15h12

EXORCISMO

Saiba quem é o padre faixa preta de jiu-jitsu acusado de agredir mulher durante suposto exorcismo

O padre João José Bezerra já foi vice-campeão mundial e morou em Roma antes de retornar ao Brasil como sacerdote; caso de agressão aconteceu na última semana

11.08.25 23h29

Prisão

Dono da Ultrafarma é preso em operação contra esquema de R$ 1 bilhão no Fisco paulista

Os presos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro

12.08.25 9h30

Explosão

Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba

Explosão em fábrica de Quatro Barras deixa ao menos sete desaparecidos e causa danos em imóveis vizinhos

12.08.25 9h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda