Mãe sai para baile funk e bebê de 8 meses morre após ser deixado com irmão de 5 anos
Vanuza Moura voltou para casa somente no dia seguinte. Testemunhas relataram que essa não era a primeira vez que a mulher deixou as crianças sozinhas
Uma bebê de 8 meses faleceu sufocada, após a mãe sair para ir a um baile funk e deixar a criança sozinha em casa sob os cuidados do irmão mais velho, um menino de 5 anos. O caso ocorreu no Rio de Janeiro e Vanuza Moura, de 23 anos, foi presa em uma unidade de pronto atendimento no bairro Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste, ao levar a filha, já morta, para ser atendida no dia seguinte.
Vanuza saiu para um baile no sábado (9) e retornou apenas no domingo (10), quando encontrou a bebê sem respirar. Ela levou a criança para uma unidade de saúde em Realengo, onde foi confirmada a morte por sufocamento após várias tentativas de reanimação.
Policiais militares e agentes da 34ª DP (Bangu) afirmaram que a casa em que a família mora apresentava condições insalubres e inseguras para crianças. Testemunhas relataram que essa não era a primeira vez que a mulher deixou as crianças sozinhas.
A criança mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça. Ela está sendo autuada em flagrante por abandono de incapaz seguido de morte.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
