Hoje é feriado de quê? Saiba o que é celebrado em 8 de dezembro
A data foi instituída como festiva pela Igreja Católica em 1854
Nessa segunda-feira (8), é feriado em 13 das 27 capitais brasileiras, além de outras cidades do país. Entretanto, muitas pessoas não sabem do que se trata a data. A celebração foi instituída em 1854, pela Igreja Católica.
Hoje é feriado de quê?
Hoje é feriado de Dia de Nossa Senhora da Conceição. No Pará, a capital, Belém, e outros municípios, como Abaetetuba e Castanhal, tem a data como facultada no calendário. Entre as capitais brasileiras que também aderiram ao “dia de descanso” está Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Salvador (BA) e São Luís (MA).
