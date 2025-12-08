Imóvel desaba e deixa ao menos 16 feridos na zona sul do Rio de Janeiro

Um desabamento na madrugada desta segunda-feira, 8, deixou pelo menos dezesseis moradores feridos no Catete, tradicional bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O imóvel fica localizado na Rua Tavares Bastos que foi interditada para realização dos trabalhos pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, a Defesa Civil aguarda a conclusão dos trabalhos dos militares, que permanecem fazendo buscas por vítimas, para iniciar a vistoria no local. Não há, até agora, informações sobre vítimas fatais.

Equipes da CET-Rio, Comlurb, GEO-Rio, Guarda Municipal e Light foram acionadas.