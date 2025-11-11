Ponte de 758 metros desaba meses após ser inaugurada na China

Uma ponte recém-inaugurada que possui uma estrutura de 758 metros de extensão desabou nesta terça-feira (11), na província de Sichuan, que fica localizada na China. A ponte faz parte de uma estrada que faz uma ligação entre o Tibete e o centro do país, e desde o início do ano já apresentava algumas rachaduras no local.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades locais, não houve relatos de vítimas ou feridos com a queda de parte da ponte. A construção da estrutura havia sido concluída no início deste ano, segundo um vídeo publicado pela construtora Sichuan Road & Bridge Group em seu perfil nas mídias sociais.

Interdição da ponte

Em razão da estrutura ter sido construída perto da cordilheira do Himalaia, há a presença constante de uma forte atividade sísmica na região que já estava causando preocupação nos moradores e nas autoridades locais. Após a constatação desses perigos, a polícia da cidade de Ma'erkang interditou na tarde desta segunda-feira (10) a ponte Hongqi, por isso não houveram mortes no espaço.

Recentemente, a área estava apresentando rachaduras nas encostas e nas estradas que ficam próximas à ponte, e movimentações no terreno de uma montanha. Além disso, as condições pioraram nos últimos dias, o que provocou deslizamentos de terra e, consequentemente, o desabamento da ponte da China.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)