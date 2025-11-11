Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ponte de 758 metros desaba meses após ser inaugurada na China

A estrutura já havia apresentando rachaduras por conta de uma forte atividade sísmica na região

Victoria Rodrigues
fonte

Segundo autoridades locais, não houve relatos de vítimas com a queda da ponte Hongqi. (Foto: Divulgação)

Uma ponte recém-inaugurada que possui uma estrutura de 758 metros de extensão desabou nesta terça-feira (11), na província de Sichuan, que fica localizada na China. A ponte faz parte de uma estrada que faz uma ligação entre o Tibete e o centro do país, e desde o início do ano já apresentava algumas rachaduras no local.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades locais, não houve relatos de vítimas ou feridos com a queda de parte da ponte. A construção da estrutura havia sido concluída no início deste ano, segundo um vídeo publicado pela construtora Sichuan Road & Bridge Group em seu perfil nas mídias sociais.

VEJA MAIS

image Ponte mais alta do mundo: China inaugura estrutura que reduz tempo de viagens
A construção está a mais de 600 metros acima do rio e corta o Cânion Huajiang

image China: desabamento de ponte mata pelo menos 12 operários na província de Qinghai

Interdição da ponte

Em razão da estrutura ter sido construída perto da cordilheira do Himalaia, há a presença constante de uma forte atividade sísmica na região que já estava causando preocupação nos moradores e nas autoridades locais. Após a constatação desses perigos, a polícia da cidade de Ma'erkang interditou na tarde desta segunda-feira (10) a ponte Hongqi, por isso não houveram mortes no espaço.

Recentemente, a área estava apresentando rachaduras nas encostas e nas estradas que ficam próximas à ponte, e movimentações no terreno de uma montanha. Além disso, as condições pioraram nos últimos dias, o que provocou deslizamentos de terra e, consequentemente, o desabamento da ponte da China.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ponte

desabamento

inauguração

interdição

758 metros
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Prefeito preso de Istambul enfrenta 142 acusações criminais em investigação de corrupção

11.11.25 16h02

BRUTALIDADE

Brasileira de 69 anos é morta após ser atacada por homem na Argentina

Maria Vilma sofreu traumatismo craniano depois de ser agredida na rua. Suspeito foi preso pela polícia argentina

11.11.25 15h54

Mundo

Vídeo: avião militar se desintegra, pega fogo no ar, cai e mata 20 a bordo

Imagens mostram aeronave se desintegrando, mas as causas ainda são desconhecidas

11.11.25 15h33

MUNDO

Avião de carga militar da Turquia cai perto da fronteira entre Azerbaijão e Geórgia

Uma operação de busca e resgate foi imediatamente iniciada

11.11.25 10h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

10.11.25 17h00

MUNDO

Candidatas ao Miss Universo abandonam evento após organizador brigar com Miss México

Uma equipe internacional foi acionada para assumir a organização do concurso, que segue em curso e será finalizado no dia 21 de novembro

06.11.25 13h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda