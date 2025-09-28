Ponte mais alta do mundo: China inaugura estrutura que reduz tempo de viagens

A ponte mais alta do mundo foi inaugurada nesse domingo (28), na China. A estrutura está acima do rio e corta o Cânion Huajiang, na província de Guizhou, reduzindo o tempo de viagens. A construção levou três anos para ser concluída.

Trajetos que antes duravam, aproximadamente, duas horas, devem ser feitos em poucos minutos com a ponte. Ela tem 625 metros de altura em seu ponto mais elevado e 1.420 metros de extensão. No total, conforme a mídia chinesa, a obra custou mais de 2 bilhões de yuans (cerca de R$ 1,5 bilhão).

O país detém 18 das 20 pontes mais altas do mundo e, antes da inauguração desse domingo, a ponte que carregava o título de mais elevada é da mesma província — Guizhou. A Beipanjiang, conhecida como Ponte Duge, possui 565 metros de altura.

A ponte no Cânion Huajiang é suspensa com treliças de aço, que pesam por volta de 22 mil toneladas. A construção, iniciada em janeiro de 2022, impacta a mobilidade da região, facilita o transporte entre cidades e reduz custos logísticos.