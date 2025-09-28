Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ponte mais alta do mundo: China inaugura estrutura que reduz tempo de viagens

A construção está a mais de 600 metros acima do rio e corta o Cânion Huajiang

Lívia Ximenes
fonte

A China possui 18 das 20 pontes mais altas do mundo (CCTV / Reprodução)

A ponte mais alta do mundo foi inaugurada nesse domingo (28), na China. A estrutura está acima do rio e corta o Cânion Huajiang, na província de Guizhou, reduzindo o tempo de viagens. A construção levou três anos para ser concluída.

VEJA MAIS

image ONU: premiê da China reafirma compromisso com desenvolvimento global, segurança e paz mundial

[[(standard.Article) China decide exigir licenças de exportação para veículos elétricos a partir de 2026]]

[[(standard.Article) China coloca empresas dos EUA em listas de controle de exportação e de entidades não confiáveis]]

Trajetos que antes duravam, aproximadamente, duas horas, devem ser feitos em poucos minutos com a ponte. Ela tem 625 metros de altura em seu ponto mais elevado e 1.420 metros de extensão. No total, conforme a mídia chinesa, a obra custou mais de 2 bilhões de yuans (cerca de R$ 1,5 bilhão).

O país detém 18 das 20 pontes mais altas do mundo e, antes da inauguração desse domingo, a ponte que carregava o título de mais elevada é da mesma província — Guizhou. A Beipanjiang, conhecida como Ponte Duge, possui 565 metros de altura.

A ponte no Cânion Huajiang é suspensa com treliças de aço, que pesam por volta de 22 mil toneladas. A construção, iniciada em janeiro de 2022, impacta a mobilidade da região, facilita o transporte entre cidades e reduz custos logísticos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ponte mais alta do mundo

China

ponte na china
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

28.09.25 11h08

guerra em gaza

Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por outro lado, reforçou, na ONU, intenção de continuar buscando os objetivos do país no conflito

28.09.25 11h08

anúncio

ONU volta a impor sanções ao Irã por causa de programa nuclear

Sanções congelarão novamente os ativos iranianos no exterior, entre outras medidas

27.09.25 22h17

Comissão Europeia anuncia pacote de 545 milhões de euros para energia renovável na África

27.09.25 21h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda