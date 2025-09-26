ONU: premiê da China reafirma compromisso com desenvolvimento global, segurança e paz mundial

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, reforçou nesta sexta-feira, 26, a cooperação chinesa com as Nações Unidas, em discurso na Assembleia Geral, prometendo defender o desenvolvimento, a segurança e a paz mundial.

Li também afirmou que o país implementará diversos planos com a ONU para desenvolver o Sul Global e apontou sobre a importância da soberania.

A China liderou ontem vários países ao anunciar novos planos climáticos e ofereceu uma crítica velada à retórica anti-clima do presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo o presidente chinês, Xi Jinping, até 2035 Pequim reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa em 7%-10% em relação ao seu pico.