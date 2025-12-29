Capa Jornal Amazônia
Brasileiro vai à guerra na Ucrânia e avisa família no aeroporto

Matheus Nunes, de 22 anos, é natural de Cascavel, Paraná, e está como voluntário no conflito contra a Rússia

Lívia Ximenes
fonte

Matheus Nunes, de 22 anos, diz que a decisão foi consciente e responsável (Reprodução / Arquivo pessoal)

O brasileiro Matheus Nunes, de 22 anos, está na Ucrânia atuando como voluntário na guerra contra a Rússia. O jovem de Cascavel, Paraná, contou da decisão à família quando estava no aeroporto, prestes a embarcar. No Brasil, ele era reservista do Exército e serviu no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Cascavel.

Quando saiu do serviço militar, Matheus começou a trabalhar como vigilante em empresas de segurança. Atualmente, em território ucraniano, ele não pode revelar a localização exata por motivos de segurança.

Matheus diz que, quando a família soube, foi um espanto. “Eu avisei quando já estava no aeroporto. Até então eu tinha comentado, mas acho que eles não acreditaram muito. Quando viram que eu estava indo de verdade, caiu a ficha. Foi aquele choque, mas depois não tinha mais o que fazer. Eles ficaram rezando para que tudo dê certo”, lembra.

Segundo o jovem, a decisão foi consciente e responsável. Para Matheus, falar sobre o assunto é uma forma de esclarecimento. “Não é vitimismo, nem busca por atenção ou sensacionalismo. A realidade é séria e precisa ser tratada com responsabilidade”, afirma.

“Estou bem. Existe organização, orientação e cuidado com a integridade de quem está aqui”, relata. O rapaz diz que é transformador ver pessoas lutando pela própria liberdade: “A solidariedade entre voluntários e militares e a força coletiva que mantém a esperança, mesmo em meio às dificuldades.”

